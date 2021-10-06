疫情重創民生消費，高雄龍頭百貨漢神巨蛋疫情最嚴峻時，單月業績砍半，9月開始回穩，人流、業績亮眼，搶攻這波振興大餅，14周年慶將於10月14日登場，除持紙本五倍券5000送1000高雄券外，搭配活動最高回饋12％，還可開回市價74.9萬汽車。

漢神百貨數位行銷部協理袁永慧指出，疫情最嚴峻時候，業績影響5成，但隨著疫情減溫，9月人潮、業績成長迅速，加上第一季做出亮眼業績，截至目前業績與去年同期相比甚至有微幅成長。

袁永慧表示，今年漢神巨蛋周年慶10月14日至11月9日，為期27天檔期，業績目標訂為26億元，較去年成長4％；雖然鄰近的義享天地也加入戰局，但目前未受影響，看好這一波振興券加碼消費商機，將全力衝刺第4季業績，預估漢神本館、巨蛋兩館全年業績會比去年提高3～5％。

今年與Hello Kitty攜手合作推出全台限定會員禮，主打嘻哈嘉年華。周年慶期間滿2000元可抽獎，特獎更祭出市價74.9萬的Honda全新 FIT汽油版汽車1台。

另外，化妝品滿3000送300，10月14日至10月17日首4日加碼刷聯名卡全館滿1萬送500、1F精品區滿2萬送1000、珠寶區單筆滿8萬送8000、B1F家庭用品指定專櫃滿1萬送1000。

此外，B1F家庭用品指定專櫃搭配振興加碼活動滿1萬再加送200元餐飲券（限量3000份），最高回饋達12％。另期間若於當日持紙本5倍券消費累積達5000元，即可持消費發票兌換1000元高雄券。