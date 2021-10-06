中央流行疫情指揮中心今(6)日表示，為利疫苗資源有效利用，「COVID-19公費疫苗預約平臺」第十期將於10月7日上午10時至10月7日下午6時止，增加開放9月29日前意願登記BNT疫苗之63歲至61歲民眾，即1958/1/1(含)-1960/12/31(含)間出生，進行第1劑BNT疫苗預約，並預定於10月10日至10月14日施打。

指揮中心說明，10月7日上午10時至10月7日下午6時，僅開放上述增加開放對象進行預約；符合上述預約資格者將於開放預約後，陸續收到提醒簡訊，請記得進行預約。後續將視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。

指揮中心提醒，預約平臺第10期前次(10月4日上午10時至10月5日下午4時止)已宣布之符合BNT疫苗預約資格對象，包含64歲以上民眾、18歲至63歲第9類對象以及18歲至22歲民眾，依原預約期程，已於10月5日下午4時停止預約及修改，總計約29.7萬人完成預約，並將於10月6日至10月14日施打。