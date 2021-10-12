第11輪疫苗開放預約，指揮中心今表示，昨天上午開放BNT第1劑，今天上午再開放AZ第2劑預約，截至今天下午1點總共159.3萬人完成預約。其中BNT部分共117萬人符合資格，已有92萬多人完成預約；AZ部分，今天上午10點開放預約至下午1點，符合資格者共97萬人，已有66.4萬人完成預約。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥提醒，預約時間至明天（13日）中午12點截止，施打日期為10月15日至21日。本輪開放45歲以上、12到22歲及第九類對象，可預約接種BNT第1劑，同時也提供7月22日前已接種第1劑的18歲以上民眾、7月30前已接種第1劑的54歲以上民眾，可預約接種AZ第2劑。

第11輪疫苗開放預約。(指揮中心提供)

第10輪疫苗接種正在進行，但適逢國慶連假，10月9日至11日僅接種30萬9885劑。目前疫苗人口涵蓋率58.72％，劑次人口比77.85％。