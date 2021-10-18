第12輪疫苗接種預約今（18）日開放，自今日10點至20日12點截止，符合資格的民眾可以上網預約第1劑BNT疫苗。不過，有民眾反應，預約系統被「塞爆」，自動排隊時間更是越等越久，覺得十分困擾，還有民眾表示，好不容易排隊進入系統，卻發現台北市名額全滿，無法預約；對此，台北市副市長蔡炳坤表示，民眾一定打的到，只是時間會有落差。

蔡炳坤說，明天開始是AZ和BNT上去預約，但可能會出現量能有差距，無法預約，大家要體諒，而第二階段量能比較多，在25至27日有第二階段預約，民眾不用太急，接種疫苗一定都可以打的到。

蔡炳坤表示，如果第12期有困難，第13期也要登場，時間上會有點落差，但一定打的到疫苗，不過，話鋒一轉，蔡說，要跟中央做建言，接種疫苗以來，每劑疫苗打在市民身上是責任和關懷，千萬不要「急就章」累垮醫護人員，台北市一周打了20幾萬，延續下去有計畫接種到年底，相關疫苗都會接種的到，不要突然有60萬劑進來，地方政府很為難。