第13輪疫苗規劃開放「AZ混打BNT」的消息曝光後，傳出不少民眾要棄打第12輪等混打，對此，指揮中心發言人莊人祥表示，如果預約完成後沒去接種，下輪恐無法預約，換言之，第12輪爽約的人，有可能要等到第14輪才可預約。另指揮中心統計，目前符合混打資格者有55萬人，但若第12輪有人棄打，人數可能會再增加。

陳時中表示，目前預計下個月的疫苗供應量能，足以提供混打，但一切都要看確切的到貨時間為主。另也有報告顯示，混打疫苗的效果較好，但相對的不良反應機率也會較高，因此指揮中心會提供一定的量供民眾選擇，而疫苗預約平台也會做修改。

陳時中也說，疫苗預約平台現在沒有取消預約的功能，因此如果民眾想要改等到第13輪打BNT，可能就會出現預約沒去打的情形，這個部分指揮中心會特別注意，但因為現在第12輪才剛剛開打，所以還須觀察接種狀況。

莊人祥補充說，第13輪可混打的人數，目前預估大約有55萬人左右，但如果本來有預約第12輪疫苗的民眾棄打，可能就會有更多人符合資格。

針對已預約接種但沒去打疫苗的民眾，根據衛福部公布的常見問答集，這纇人須等到整個施打期程結束以後的下周，收到指揮中心發的簡訊才可至疫苗平台重新預約施打。莊人祥也補充說，原本預約打第二劑AZ者想改混打，詳細該如何操作會等定案後，再與大家說明，但目前主要還是以預約系統為主。