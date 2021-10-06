民進黨北市議會黨團總召梁文傑。（張穎齊攝）

台北市長柯文哲6日中午拜會北市議會民進黨團，柯要編28億元買明年第3劑疫苗，不過民進黨團總召梁文傑表示，柯說得很模稜兩可，應提出具體的做法。北市府發言人陳智菡補充說明，6、7月甚至更早時已有討論，那時討論是先採購莫德納，但後來中央又開放BNT捐贈進來，所以尚未定案買什麼廠牌，由專家討論中。

梁文傑表示，本會期是預算會期，柯主要就一些預算優先還有重大法案來提出交換意見，民進黨團這邊也有很多議員提出意見，譬如說對於採購疫苗部分 ，到底要經過怎樣的程序，還有對最近所有工程款，工程成本都提高，導致市府市府很多工程流標 ，對於這部分未來要怎麼處理、到底是不是要增加預算？還是用追加預算方式來處理解決，還有針對社子島區段徵收問題等各方面，大家都提出意見來交換。

梁文傑說，與柯沒共識可言，議員提出所關心的問題，柯就他所知的能回答 ，或請局處長回答，每個會期都這樣的溝通，大家討論滿理性的，針對自購疫苗第3劑，他認為沒什麼說服，因柯給的回答也都模稜兩可，北市府也不知要買什麼疫苗，也不知道哪些疫苗廠會賣疫苗給北市，也不知道說到時候國際上最能夠提供大量穩定疫苗供貨的廠商是哪個廠。

梁文傑說，市府只是希望議員先給北市28億元預算，這是很模稜兩可、很模糊的東西，會在預算審議時，叫市府更具體提出到底想做什麼。

陳智菡說，北市府針對第3劑疫苗採購，還要根據統計看國際變化，還有國內民眾接種狀況去判斷採購疫苗種類，還有估計總共金額，另外就是數量跟金額，北市已組成了1個工作小組會議，會把會議內容轉給議員，並非細節都不確定，而是有多種方案選擇，但要選擇最適合北市的方案。

陳智菡說，疫苗的採購原本就是充滿變動，需要配合中央疫苗到貨的狀況，還有接種狀況來去做相應調整，所以這東西本來就有變動，這是要配合中央，不得不這麼做，一開始討論時，BNT還沒進來，那時比較多討論是莫德納，也跟原廠有接觸跟詢價。

陳智菡說，後來中央又開放BNT捐贈進來，所以現在很多人打了BNT，用哪種疫苗、用多少劑量會牽扯到價格不同，一定會先估計大致金額，所以才可能做後面的採購，現在國際上已有開始文獻資料 針對混打效能如何、保護力如何 ，需不需要打到第3劑、第3劑會有什麼樣的疫苗比較好，還要邀請專家做討論，目前還沒決定廠牌。

陳智菡也說，之前規畫傾向mRNA疫苗，但實際上還是要根據專家會議結論。

柯文哲僅說，今天討論緊急預算、振興的錢，有幾條大家都有意見要問，熊好券討論只有一部分吧。