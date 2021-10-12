新北65歲到69歲長者，在7月16日前，接種莫德納共18萬4千人，新北市長侯友宜今主持疫情說明會表示，新北採分區、分里、分時段方式通知施打，7月16日前已接種莫德納第一劑的68歲以上長者，區公所鄰里系統4日至8日已通知，安排14日至15日施打莫德納第二劑，有27處接種站、21家醫院及衛生所提供疫苗接種，提醒民眾前往接種。

衛生局補充表示，新北安排68至69歲長者14日至15日施打，預計施打人數7萬1千人，疫苗接種種類及對象時程表都放在新北市衛生局官網，民眾可上網查詢。