國民黨立委蔣萬安。（中時資料照／鄭任南攝）

國民黨立委蔣萬安今日於立院追問台灣的疫苗進度目標，施打2劑疫苗覆蓋率目標幾成？何時達到群體免疫？衛福部長陳時中回應「現在已無人在談疫苗群體免疫，只講疫苗降低重症傷害及死亡率，目標是2劑疫苗覆蓋率6成，希望年底前達成。」

陳時中表示，預計本月底前第1劑疫苗覆蓋率可達到7成，第2劑3成，下個月會展開更大接種計畫。蔣萬安詢問，依照目前疫苗採購進度做得到嗎？陳回應「目前疫苗進貨狀況是平順的。」

蔣萬安再追問，何時可以降低國內二級警戒？陳時中說，得先把一些零星不明感染源弄清楚，再盤點醫療應變能力、專責病房維持、高齡病人風險，以及國人的遵從度、國際疫情。至於何時能降低警戒，現在很難預測。

有關美國要求從11月起，國際旅客需接種BNT、AZ、嬌生、莫德納、中國國藥、科興等6款美國FDA或WHO認證疫苗，才可獲得入境允許，且目前並不包括高端疫苗。蔣萬安追問，台灣應如何因應？

行政院長蘇貞昌表示，會盡力跟美國溝通。陳時中說，台灣是在綠色名單之中，不會有相關限制，因此11月前沒問題，至於未來如何，已積極跟美方聯絡中。

蔣萬安指出，美國在上個月就已經宣布此事，但截至目前為止，有72萬名國人是打未認證的國產疫苗，未來這些民眾的權益怎麼辦？政府應該要有因應方案，而不是說「我們現在不是被限制的33國名單內」云云。

陳時中說，會繼續和美方溝通，是否繼續維持綠色名單，或是其他疫苗認證方法等等，目前還沒收到通知說，台灣是被限制入境的紅色名單，或是必須打疫苗才能入境的國家名單之內。

蔣萬安質問，萬一美國在11月堅持採取施打國際認證疫苗才可入境的政策，我們該怎麼辦？已剩下不到1個月的時間，政院應快點提出因應方案。陳時中說，去年至今台灣從未被列入高風險國家，都有在努力溝通。