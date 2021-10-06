彰化連續第47天嘉玲，縣長王惠美表示，18歲以上有106萬5050人，已接種65萬6886人，接種率61.68％；12歲以上有113萬3276人，已接種68萬7057人，接種率也有60.63％，呼籲有疫苗就要趕快打，不要挑。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，第10輪提供AZ及高端第2劑，並加開BNT第1劑，目前預約都沒有滿額，高端第二劑意願登記約7800人，只有約4200人預約，BNT預約率也只約7成，僅AZ高一些約8成5，顯示有很多符合資格的人，並沒有預約，將會再去了解原因。

葉彥伯表示，68歲以上莫德納第二劑，將於今天施打結束，中央說有下批莫德納快到了，將會再隨年齡往下打，至於會再往下接種至幾歲，還是得中央到時所供給的數量才能確定。

第11輪將提供AZ第二劑、BNT第1劑疫苗，其中已注射AZ第一劑的民眾，只要間隔已滿10週，且有意願登記者，就沒有年齡的限制，至於BNT第一劑，只要是有慢性病的人，大多可打得到，且年輕人就開放到12歲至22歲，中年人則是47歲以上，第11輪預計會在10月21日接種完畢。

經意願登記統計，彰化縣BNT第一劑登記者，有9成是47歲以上，年輕族群大多沒有意願登記，所以要再拜託大家，一定要上網意願登記，有登記才會有疫苗。

葉彥伯指出，希望10月底前還有其他疫苗進來，將會再儘快安排施打場次，盼彰化縣第一劑覆蓋率可以儘速達到7成以上，需要大家一起努力，也要看疫苗供應的速度，再次請大家一定要上網意願登記，意願登記時，不要挑疫苗，如要選，可等到接獲預約簡訊時再選擇。