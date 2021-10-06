第10輪疫苗今開打！除了提供第二劑AZ與高端給民眾接種，後來也加開第一劑BNT，這波符合資格者約117萬人。不過，有重大傷病的第九類年輕族群發現，第10輪開放50歲以上的民眾（第十類）打第二劑AZ，順位竟比第九類更前面？讓他們非常不解。對此，中央流行疫情指揮中心則說，50歲以上者也包括第九類，另下輪也將開放在7月22日前打過首劑AZ者打第二劑。

第10輪提供AZ、BNT與高端接種，其中AZ提供民眾打第二劑，符合資格者為7月22日前打過第一劑AZ，且間隔滿10周的50至64歲民眾；另BNT則開放打第一劑，其中包括64歲以上的民眾、18至63歲的第九類對象以及18至22歲的年輕人；而高端則開放9月8日前打過第一劑者可打第二劑。這波預計從今天開打。

第10輪共117萬人完成預約，其中AZ第二劑就佔了79.4萬人，不過，有不少屬於第九類的年輕人看了卻抱怨說，為何第十類的一般民眾可在他們之前先打第二劑？「第九類年輕人被跳過了，呵呵」、「我第九類在7月16打第一劑，至今還沒有打到第二劑」、「第九類的年輕人是邊緣人嗎？」

中央流行疫情指揮中心先前表示，第10輪開放可打第二劑AZ的對象，雖然是寫50至64歲在7月22日前打過第一劑的民眾，但其實也包含第九類對象，且在第11輪也將開放在7月22日前打過第一劑AZ的50歲以下者打第二劑，預計在10月15日至21日施打。

第11輪疫苗由AZ和BNT上場，其中AZ將優先提供打第二劑，符合資格者是在7月22日前打第一劑AZ的18至55歲與7月30前打過第一劑AZ的56歲以上者。

不少眼尖網友發現符合第二劑AZ接種資格者，不只要看年齡是否符合，還要注意自己是在幾月幾日前打過第一劑的。「打個疫苗搞得這麼複雜，真的是無言」、「我就差一天，我7月23日打的，結果無法預約」、「為什麼第11輪，7月30日前打第一劑的要56歲以上的民眾才能打第二劑，第10輪卻是50歲以上」。