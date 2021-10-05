國內第10輪預約接種開放3種疫苗，包括BNT第1劑、AZ第2劑以及高端第2劑，已於今天下午4點截止；預約率最高為AZ，其次為BNT，而高端居末，僅7.9萬人完成預約，預約率僅5成。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，已接種高端第1劑滿4周的民眾，如未在第10輪完成預約，可自行向醫療院所預約第2劑接種。

第10輪疫苗明天（6日）開打，接種期程至10月14日止。中央流行疫情指揮中心公布最終預約結果，共117.1萬人完成預約。

AZ第2劑部分，第10輪開放9月30日前已滿10周的50至64歲民眾預約，共88.3萬人符合預約資格，共79.4萬人完成預約，預約率89.8％；而BNT第1劑開放64歲以上、18至22歲以及所有第九類對象，共39.6萬人符合資格，共29.7萬人完成預約，預約率74.9％。

至於高端第2劑預約率，位居3種疫苗之末。10月6日前已滿4周的民眾、約15.8萬人符合預約資格，共7.9萬人完成預約，預約率僅50.1％。相較於第9輪高端第2劑預約率逾8成，本輪預約情況似乎不理想。

莊人祥表示，目前高端疫苗數量較充足，持續開放可至醫療院所預約接種；接種第1劑後滿4周的民眾，可持疫苗黃卡及健保卡前往完成第2劑接種。

指揮中心已於9月30日發布新聞稿表示，民眾除可透過公費疫苗預約平台預約接種，亦可逕洽地方衛生局詢問有提供高端疫苗接種服務之醫療院所或各部立醫院，並事先電洽院所確認後進行預約。