第11輪疫苗今中午12時登記截止！這輪由AZ與BNT上場，符合資格者共5類人，AZ部分為在7月22日前打第一劑AZ的18至55歲、7月30前打過第一劑AZ的56歲以上者；BNT部分有3類，47歲以上民眾、12至22歲年輕人以及18歲以上有重大傷病的第九類對象。

第11輪疫苗提供AZ與BNT，其中AZ符合資格者為在7月22日前打過第一劑AZ且滿10周的18至55歲的民眾，可打第二劑疫苗；另在7月30前已打過第一劑AZ的56歲以上民眾也可以預約打第二劑AZ；BNT疫苗則開放3類人可以打，分別是47歲以上的民眾、12至22歲的年輕族群以及18歲以上的第九類對象。

第11輪的意願登記時間將在今（6日）中午12時截止，符合資格者登記成功後，將可以在10月11日上午10時至10月13日中午12時止登入平台預約，預計在10月15日至10月21日施打。

另今天也是第10輪疫苗開打首日，根據中央流行疫情指揮中心統計，第10輪共117.1萬人完成預約，其中AZ第二劑有79.4萬人完成預約、BNT則有29.7萬人完成預約，高端僅9.7萬人預約。提醒預約成功者記得準時去打疫苗。