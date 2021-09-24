五倍券即將上路，飯店業陸續表態爭搶，台北凱達大飯店宣布推出「你梭哈我加碼」超值優惠專案，主打住房買五千送五千、餐飲滿千送三百，買越多越划算，標榜超有感優惠不僅放大五倍券的價值，也讓消費者盡興吃喝玩樂不手軟。

台北凱達針對住房的五倍券專屬優惠為「買五千送五千」一泊二食住房專案，12月30日前一次梭哈手上五千元的五倍振興券，即可入住原價15800元的家庭套房，直接下殺3.1折的超狂優惠，再贈送總價值五千元以上的精緻早餐(房內餐盒)4客與百宴自助餐廳的晚餐4客，周末及連續假日也僅需加價1000元。

除此之外，還可搭配「你＋0我＋時」的加碼優惠，凡全台零確診當日訂房，於10月31日前周日-周四入住，即可再享有延遲退房兩小時優惠。

台北凱達也祭出滿千送三百之餐飲優惠，不論是「家宴中餐廳」當季詢問度爆表的萬里蟹料理或是10月1日起回歸吃到飽的「百宴自助餐廳」，使用五倍券消費滿1000元即贈100元餐飲抵用券3張(滿2000元贈6張，以此類推，限下次使用)，為提升優惠的友善度和便利性，餐飲抵用券可使用全館餐飲所有餐點品項(不適用春酒、尾牙、婚宴專案)，且不論內用、外帶皆可適用。