配合振興五倍券政策，各部會規畫推出動滋券、好時券、國旅券、農遊券等，開放民眾登記抽籤後情況踴躍，不僅好食券前400萬名綁定數位券免抽籤快額滿，其餘國旅券、農園券等，因登記人數多，中籤率僅約1成，傳出要求加碼增加名額的聲浪。對此，行政院發言人羅秉成表示，各加碼券登記狀況不一樣，有些看起來非常較好，如果中籤率偏低，會檢討有無有整必要，滾動式檢討。

經濟部為鼓勵民眾綁定數位五倍券，推出前400萬名完成數位綁定，免抽籤就可獲得500元的好食券，截至今日，目前已經有逾380萬人完成數位綁定，等同於好時券即將額滿，傳出經濟部研擬推出晚鳥優惠，引發民眾不滿。

對此，羅秉成表示，好食券晚鳥優惠部分經濟部還在評估，還沒做最後決定，目前仍有餘額，經濟部會盤點及評估各種狀況後，決定是否要祭出名額加碼。

不僅好食券將額滿，國旅券、農遊券等也非常搶手，導致中籤機率大幅下降，交通部次長祁文中表示，觀光產業振興有多元方案，國旅券只是其中之一，會整體評估振興方向如何調整，滾動式檢討。

羅秉成表示，各部會加碼券總計達5000餘萬人次參與，因各加碼券登記情況不一樣，對於中籤率較低的加碼券，各部會將評估有無調整必要，若有需要政院協調或協助經費，會再加以評估。