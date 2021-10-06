五倍券即將在8日正式啟用，台北市政府為此推出數位熊好券，但目前僅有70萬人登記、不到6000間店家願意合作，台北市長柯文哲稍早說抽籤不會延期，但北市府隨即發文表示，意願登記截止時間將從今晚12點改為14日晚間12時，預計15日上午在律師見證下公開線上抽獎。

台北熊好券包含住宿券、饗購券、藝文券、運動券及市集券，共計有5種票券，份數超過100萬份。台北市長柯文哲稍早在防疫記者會上表示，原則上意願登記會到今晚12點，抽籤仍維持在8日，不過現在又有新消息。

北市表示，目前已有超過70萬台北通會員完成意願登記，累計登記份數達340萬份，為擴大本次振興活動參與度，因此宣布延長意願登記截止時間至14日晚間24時，15日上午在律師見證下公開線上抽獎，歡迎民眾下載台北通APP及完成意願登記即可參加熊好券抽獎。

北市府秘書長陳志銘表示，本次熊好券的5種票券，已全數整合於「台北通（Taipei Pass）」，民眾可於單一平台進行票券登記，包括有1張面額1000元的「住宿券」、其餘為有5張面額100元的「饗購券」、「藝文券」、「運動券」及「市集券」。

另為鼓勵店家加入振興行列，北市府也提出熊好店家王激勵獎金共210萬元，分為5大類，各類收券數前3名分別可獲得15萬元、10萬元、5萬元的激勵獎金。歡迎台北商家踴躍參加熊好店家，並成為北市府未來各種活動的特約商店。