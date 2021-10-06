台南市政府農業局延續去年振興券加碼措施，今年參與商家從69家增加到85家，凡持實體振興五倍券至配合商家消費滿200元即可回饋10％「農產折價券」，領取後可到任何一家店家折抵，且參加摸彩活動，總計逾350份摸彩獎項，最大獎為價值3000多元將軍港至東吉嶼或七美嶼的船票。

台南市政府農業局延續去年振興券加碼措施，凡持實體振興五倍券至配合商家消費滿200元即可回饋10％「農產折價券」。（張毓翎攝）

農業局這次推出50元、20元兩種面額的「農產折價券」，共計2.7萬份，搭配振興五倍券使用自10月8日起至明年4月30日，配合活動的商家包含休閒農場、社區遊程、娛樂漁業、小農市集、生鮮蔬果、田媽媽餐廳及農漁畜產品等7大類，85家。

台南市政府農業局延續去年振興券加碼措施，今年參與商家從69家增加到85家。（張毓翎攝）

農業局表示，持振興五倍券到配合商家消費，除了可以領取「農產折價券」，還能摸彩，這次獎項豐富，提供15張將軍港至東吉嶼或七美嶼的船票、50張走馬瀨休閒農場全年免費入場券及100張頑皮世界門票，還有許多優質農漁畜產品等獎項優惠。

配合活動的商家包含休閒農場、社區遊程、娛樂漁業、小農市集、生鮮蔬果、田媽媽餐廳及農漁畜產品等7大類，85家。（張毓翎攝）

去年此活動由麻豆區農會收到的券數最多；麻豆區農會說，農會超市裡面不只販售台南的農特產品，消費者還可以找到全台各地農會出產的商品，種類五花八門，去年搭配振興券、農遊券以及市府農業局的「農產折價券」活動，成效極佳，去年度的營收成長了1倍，希望今年能再創高峰。

農業局長李建裕提到，去年活動折價券只能在原領取店家使用，但今年可以在配合的任何一家店家折抵，相信能提升更多民眾消費意願，而摸彩活動也將從11月開始，直至隔年5月，每個月抽出幸運獲獎民眾，歡迎大家持振興五倍券至台南買農產品。