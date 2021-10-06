花蓮豐濱鄉公所今天開始發放千元防疫禮金，獲領取資格的鄉民，一早就帶著相關證件，前往新社村活動中心領取。（豐濱鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

疫情重創百業蕭條，花蓮偏鄉部落經濟更是大受打擊，隨著振興五倍券8日正式上路，豐濱鄉公所今率先普發全鄉民每人現金1000元，當作防疫禮金，同時也將在國慶連假辦理音樂季，盼能搭乘振興順風車，吸引遊客走訪，如實活絡地方經濟。

位在台11線上的豐濱鄉，東臨大平洋，西依海岸山脈，是花蓮縣內唯一無鐵路到達的鄉鎮，當地多以農漁業及觀光旅遊業為主，5月中旬疫情爆發後，遊客銳減重創當地觀光，鄉內生產一級農漁業的通路也隨之面臨困境，且民生用品價格持續上漲，民不聊生。

豐濱鄉公所日前獲豐濱鄉民代表會通過「因應COVID-19疫情振興經濟消費禮金發放計畫及相關經費墊付案」，利用海上古道遊憩區、月洞遊憩區的盈餘支出，發放今年6月30前，設籍在鄉內的現存鄉民，每人現金1000元的防疫禮金。

豐濱鄉公所搶先中央振興五倍券及各項加碼券正式上路前，選在今天開始發放防疫禮金，獲領取資格的鄉民，一早就帶著相關證件，前往新社村活動中心領取，儘管每人臉上佩戴著口罩，但卻能從他們的笑眼中，感覺到嘴上止不住的笑意。

潘姓村民表示，疫情影響重創各業，雖然1000元看似不多，至少能補貼家用，加上這週末是國慶連假，可以搭配五倍券到其他地方觀光旅遊，振興國內經濟。

鄉長江莉婷表示，鄉公所普發防疫禮金1000元，即起至8日將在各村活動中心或文健站發放，11日至31日則能前往鄉公所民政暨行政課領取，且鄉公所也將在9、10日於台11線36.5K磯崎國小舊址，辦理音樂季活動，盼能搭配五倍券及各項加碼活動，發揮加乘效果，促進鄉內觀光產業提升，讓農漁特產增加銷售通路管道，吸引青少壯人口回流。