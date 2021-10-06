隨著疫情趨緩，振興五倍券開跑在即，民眾重拾外出旅遊、店內用餐信心，連鎖餐飲品牌欣葉國際餐飲集團旗下9大品牌同步推出美食優惠活動，實體餐廳推出消費雙重優惠，包括「五倍券再放大：滿千現折百元」、「千萬紅包送：滿千送五十元電子抵用券」，數位綁定、紙本或現金支付，都享同樣優惠。線上欣葉官方電商平台則祭出「電商紅利點數會員千元紅利回饋」，整合線上線下，低門檻、高回饋，期望讓消費者安心享受用餐氛圍與便利之時，又有感省荷包。

10月8日起至欣葉旗下餐廳，不限店內用餐或外帶，以振興五倍券付款或以現金支付全額，消費金額滿1000元以上現折100元，滿2000元以上現折200元，以此類推；綁定信用卡、綁定數位支付、好食券亦同享優惠。適用餐廳包含：從連續三年獲米其林餐盤「欣葉台菜」、主打經典私房手路菜「欣葉鐘菜」、獲必比登推薦「欣葉小聚」、擄獲老中青三代「欣葉日本料理」、精緻涮涮鍋「呷哺呷哺」，用消費金額滿1000元以上現折100元。

摩登港點中菜的「唐點小聚」、道地馬來西亞菜「Pappa Rich金爸爸」馬來西亞風味、日本職人親傳的「咖哩匠」，有冷凍調理包的「欣葉生活廚房」，消費金額滿500元以上現折50元。

除了使用振興五倍券的優惠活動之外，10月8日起至12月31日凡至欣葉旗下餐廳店內用餐或外帶，消費金額滿1000元以上，欣葉加碼再贈送50元電子抵用券，滿2000元以上贈送100元欣葉電子抵用券，預計送出可達總價值1000萬元。

除了實體通路活動，販售40多道台菜、港點、異國美味冷凍調理包的欣葉電商平台，往生活用餐紮根也積極邁向數位，活動期間加入欣葉電商會員，除可以五倍券綁定數位支付外，還加碼回饋1000點紅利，每一點可折抵台幣一元，不僅讓消費更加便利，也透過電商平台觸及新客層。