行政院記者會

振興五倍券將於10月8日正式開放民眾使用，屆時疫情警戒是否會降級，引發關注。行政院發言人羅秉成今(30日)在記者會中回應，五倍券領用發放時程按照既有規劃，要不要降級要由指揮中心決定。

羅秉成說明，五倍券10月8日開始領用，現在疫情相對穩定，但要緊盯疫情，五倍券領用發放時程按照既有規劃中，要不要降級要由指揮中心看疫情變化做專業判斷跟決定，基本上疫情相對穩定控制，指揮中心就相關管制也有相關鬆綁，總之這些都隨疫情變化予以關注跟觀察。