10／8領五倍券疫情警戒會降級？ 政院回應了 12:432021/09/30 中時新聞網 莊雅婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院發言人羅秉成。(取自行政院直播) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院記者會 訂閱影音： 中時新聞網 振興五倍券將於10月8日正式開放民眾使用，屆時疫情警戒是否會降級，引發關注。行政院發言人羅秉成今(30日)在記者會中回應，五倍券領用發放時程按照既有規劃，要不要降級要由指揮中心決定。 羅秉成說明，五倍券10月8日開始領用，現在疫情相對穩定，但要緊盯疫情，五倍券領用發放時程按照既有規劃中，要不要降級要由指揮中心看疫情變化做專業判斷跟決定，基本上疫情相對穩定控制，指揮中心就相關管制也有相關鬆綁，總之這些都隨疫情變化予以關注跟觀察。 影／行政院今拍板「公投不在籍投票」 最快2023上路 #五倍券 #降級 #行政院 #指揮中心 #羅秉成 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 五倍券開發費用亂花錢？經濟部：主要在紙本兌付手續費 10:472021/09/30 財經 還沒登記？破900萬人要領紙本五倍券 第一梯預約明天截止 10:012021/09/30 政治 政府擬配套 基本工資可望連六漲 04:102021/09/30 財經要聞 梁國源示警 經濟陷失衡擴張風險 04:102021/09/30 焦點要聞 五大國公營事業 推五倍券晚鳥優惠 04:102021/09/30 財經焦點 台北國際夏季暨秋季聯合旅展明登場 台中觀光業者祭出超值遊程 11:542021/09/30 生活 台北國際夏季暨秋季聯合旅展 新北推無障礙旅遊 11:462021/09/30 生活 五倍券綁定橘子支付 筆筆消費回饋10％ 還能抽iPhone 13 09:232021/09/30 生活 彰化優鮮產地直送 五倍優惠搶商機 04:102021/09/30 地方新聞 收五倍券問題多 外送員盼政府說清楚 04:102021/09/30 焦點要聞 蝦皮購物重磅祭「10.10品牌周年慶」力拚百貨 下單即抽一克拉鑽戒 09:172021/09/30 生活 調幅大過公務員 工商團體嗆沒道理 04:102021/09/30 焦點要聞 高鐵國際城動土 建商捐500萬輕豪宅給嘉義縣做振興消費抽獎 11:292021/09/30 生活 政治熱門新聞 看到政黨民調 郭正亮驚人預測台北市長選舉結局 - 政治 美要台積電交機密資料 王美花回應讓江啟臣怒批：蔡政府無情無義 - 政治 兩岸若發生戰爭最新民調 趙少康看破泛綠想法 - 政治 陳柏惟罷免案會過嗎 顏寬恒爆地方最新戰況 - 政治 超商、官網都可以！紙本五倍券9點起預約 登記、領取方式一次看 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。