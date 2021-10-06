五倍券戰火愈燒愈旺，飯店業龍頭晶華酒店宣布加碼，10月11日起至11月30 日推出「買6000送6000 餐飲全額回饋增量版」住房專案，大量增加房客的餐飲選項，房客可以用晶華史上最高額的餐飲回饋金、體驗一趟吃飽喝足、再加外帶好禮的城市美食假期，加入晶華會APP可享房型升等禮遇，加購高鐵車票則享有全台最低6折優惠。

買房送餐大流行，各大擁有美食餐廳的五星級觀光飯店，均以此賣點爭取消費者的青睞，於市場上率先推出此類住房專案的晶華酒店持續進化回饋內容，除了「晶華美食到你家」美食外帶外送平台的21款菜色外，此次增量版還增加了清酒、紅白酒、氣泡酒、茶香檳，以及常溫版的府城肉燥、剝皮辣椒雞湯麵、鳳梨澄沙奶黃與Haggen Dazs冰淇淋等伴手禮，搶在五倍券上路前公布，威力更甚過往。

「買6000送6000 餐飲全額回饋增量版」住房專案中的餐點選項包括曾創下每小時熱銷超過五百份的爐烤肋眼牛排套餐，重達35盎司、厚約4公分的澳洲戰斧牛排，由產地新鮮直送、匯集十餘種澎派生魚片、海膽、松葉蟹等海味的海鮮盛合及彭湃散壽司，還有以波士頓龍蝦豪邁入饌的粵式龍蝦伊府麵、日式龍蝦極品天丼、以及義式經典番茄龍蝦細扁麵等。

此次增加的酒類品項有多款紅白、氣泡酒與獺祭清酒和臺虎烏龍茶啤酒等，Robin’s知名的北埔東方美人茶香檳以及三款無酒精特調飲品也在選擇之列。常溫與冷凍的美食禮盒則有府城肉燥、剝皮辣椒雞湯麵、花旗蔘燉無骨雞湯、鳳梨澄沙奶黃與Haggen Dazs冰淇，房客可以盡情點用、直至6000元餐飲消費金用完為止。

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