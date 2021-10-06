振興五倍券於本周五（8日）起開放領取使用，數位／紙本同步開跑，其中紙本五倍券也已經陸續配送至個超商進行事前作業。一位女網友今（6日）到超商時，恰巧直擊店員正在清點五倍券，直呼「這桌上價值三百萬！」馬上引起熱議。更讓超商店員坦言，「數錢數到手軟。」

一位超商店員正在清點收到的五倍券數量，桌上好幾包五倍券分成數堆，畫面相當壯觀。（摘自爆廢公社）

女網友今日在臉書社團《爆廢公社》上貼出一張照片，一位超商店員正在清點收到的五倍券數量，桌上好幾包五倍券分成數堆，畫面相當壯觀，女網友驚呼「吼～這桌上價值三百萬！」

網友見狀後也紛紛留言，「這麼快就到貨啦！看來大家都在蓄勢待發」、「店員要開始忙炸了」、「店員明天開始要忙死了」、「店員開始這幾天要累到爽了」。另外，一位超商店員也分享，「我早上八點多就在處理這好幾億的錢，第一次數錢數到手軟。」隨後還有一位疑似物流人員也說，「剛載到，一箱100萬，總共14個億。」

對此，不少人也替超商店員們捏把冷汗，「po出來好危險」、「這堆有價票券放在收銀台前好危險」、「感覺店員壓會力很大……」。

一位疑似物流人員分享載到五倍券心情，「一箱100萬，總共14個億。」（摘自爆廢公社）