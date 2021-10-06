南投市6日公布振興五倍券摸彩獎項，最大獎是汽車。（南投市公所提供／黃國峰南投傳真）

草屯鎮6日公布振興五倍券摸彩獎項，最大獎是油電汽車1台，其他還有電動機車、家電等大獎。（草屯鎮公所提供／黃國峰南投傳真）

搶攻振興五倍券市場，南投縣各鄉鎮紛紛推出各項摸彩大獎，繼埔里鎮推出每買100元1張摸彩券抽百萬等級電動車後，南投市與草屯鎮6日也公布摸彩措施及獎項，南投市只要單筆消費買200元就可獲得1張摸彩券，最大獎是休旅車一輛，而草屯鎮則是消費50元以上，即可獲得摸彩劵，最大獎是油電休旅車1台。

南投市長宋懷琳表示，去年終於把南投市過去的負債3億2千萬元還清，今年轉虧為盈，所以今年頭獎從去年的機車升級為汽車一輛，希望可以幫助市區內的實體店家經濟早日復甦，活動從8日開始，單筆消費滿200元即可領取1張摸彩券，400元2張、600元3張，以此類推，另外去年最大獎，獎落台中，希望今年南投市民加把勁在地消費，把大獎留在南投市。

南投市公所指出，去年南投市共有256家特約店家參加歡樂購活動，但今年中央五倍券的效益比去年的3倍券效益還大，因此市公所盼望將大獎升級為汽車後，能夠讓今年的效益再加倍，歡迎各行各業報名參加，多多益善，目前特約店家也持續募集中，希望各店家踴躍參與，一起來加碼這次的活動。

南投市公所說明，本次活動將配合中央五倍券領券時間，活動自今年10月8日開始，至111年2月10日截止，單筆消費滿200元即可領取一張摸彩券，預定在111年2月12日公開抽獎，合作店家會公布在市公所官網上，如有疑問可上市公所官網查詢。

草屯鎮也推出「草屯樂吃購LET’S GO」摸彩活動，活動自今年10月8日開始，至111年2月15日截止，草屯鎮長簡景賢指出，只要在草屯鎮內合作的店家消費50元以上，即可獲得摸彩劵一張、滿500元再1張、1000元再一張，每人最多3張為上限，最大獎是油電休旅車1台，其他還有電動機車、家電等大獎，並將於11月22日及12月24日抽出幸運民眾，相關資訊及合作的店家將陸續公布在公所網站、粉專。

埔里鎮公所指出只要遊客消費滿100元就能以行動裝置（如手機與平板）掃描一次店家所出示的QRCode，最大獎兩台百萬級以上的電動車與20台電動機車，並分2階段於今年12月01日及111年01月07日抽出。