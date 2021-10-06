立委關切2022年4月中下旬後出生新生兒來不及領取五倍券，呼籲可讓父母提前領，經濟部長王美花答應思考規劃。（圖／王玉樹攝）

振興五倍券本周五要啟動，一直可使用到明年4月30日為止，但今天立委關切，先前行政院長蘇貞昌說只要2022年4月30日前出生新生兒都可以領取，但實際4月中下旬出生寶寶，因為父母要取名字坐月子再報戶口，根本來不及，呼籲可以讓新生兒父母提前領取。對此經濟部長王美花答應「會來想一想」，朝此方向規劃。

民進黨立委何欣純今天在經濟委員會提問，五倍券就是明年4月30日前有國籍之國民都可以領取，所以蘇貞昌說在此之前出生都可以。但經濟部說五倍券要持健保卡去領取，這就會有問題，4月中下旬後出生寶寶都會遇到。

從法律面看，照《戶籍法》法48條規定報戶口可有60天緩衝期。實務面看，爸媽要取名坐月子，不可能在4月30日出生就報戶口。依照內政部新生兒人數推估，平均每日會有500名出生，可否研議讓新生兒爸爸媽媽可以提前領取？

王美花答應：「我可以來想一想」。畢竟5月後就不能用券，4月30日出生那一天拿到也來不及，這會想一下，朝這方向規劃。