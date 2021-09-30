宏匯廣場10月7日至27日周年慶，明（1日）起超級匯會員預購開跑，全館包含化妝品當日累滿3000送500，國際精品、大家電、健康器材單筆滿1萬送1200，3C指定專櫃單筆滿1萬送700，皆為電子贈品券；若累積會員獨享的滿千送百、首5日限搶、各階滿額禮、玉山宏匯聯名卡友刷卡滿額再加碼，最高回饋20%。

宏匯廣場周年慶與星宇航空合作「星宇小舖」，且將咖啡廊道變身「星宇廊道」，星探者星球、A321neo飛機造型氣球飄在空中，地板是機場跑道。（宏匯廣場提供）

10月8日起搭配「5倍振興、10倍開心」活動，持紙本振興五倍券用多少送多少，回饋無上限，11月30日前除超市、3C、大家電外，全館餐飲、百貨服飾可抵用。

宏匯廣場周年慶來店禮，消費滿1000元送寶可夢護唇膏-皮卡丘款。（宏匯廣場提供）

總經理崔梅蘭表示，疫情期間宏匯廣場自主停業38天，1至8月業績衰退2至3成，仍與其他同業相當，她以「餐飲安心帶」為例，1.5個月接了3萬多筆訂單，約有900多萬元業績，可見宏匯廣場具有實力。這次周年慶業績目標要較去年2位數成長；今年年度業績目標要達30億元，要較去年7月31日起開業5個月15億元業績翻倍。

此外，今（1日）起至年底在1樓還打造「BEAUTY PARK美麗庭園」，以植萃保養為主，搭配香氛、髮品、指彩、花茶、花藝等，引進BIOEFFECT蓓歐菲新北首店、資生堂、克蘭詩、植萃美髮PHYTO髮朵、Jurlique茱莉蔻、Issey Miyake三宅一生香水、英國SPA品牌Espace Beauté、英國百年花茶品牌Whittard、美國好萊塢美甲O.P.I、台灣純淨保養品牌綠藤生機、10/10 select、Aromatherapy Associates等超過20個品牌的複合式美妝快閃店。

宏匯廣場周年慶首5日CLARINS黃金家族發光保證組，價值6450元、優惠價4850元，限量50組。（宏匯廣場提供）

另，B2改裝後引進大創，其他還有生吐司排隊潮店「Niko bakery日香高級吐司專門店」、「Timberland」、「iRobot掃地機」等11家快閃店進駐。

宏匯廣場周年慶引進BIOEFFECT蓓歐菲新北首店。（宏匯廣場提供）

宏匯廣場周年慶首日虎牌6人份高火力IH炊飯電子鍋，價值2萬6000元、獨家優惠價9900元，限量20件。（宏匯廣場提供）

宏匯廣場周年慶引進niko bakery日香高級吐司專門店快閃店。（宏匯廣場提供）