宏匯廣場10月7日至27日周年慶，明（1日）起超級匯會員預購開跑，全館包含化妝品當日累滿3000送500，國際精品、大家電、健康器材單筆滿1萬送1200，3C指定專櫃單筆滿1萬送700，皆為電子贈品券；若累積會員獨享的滿千送百、首5日限搶、各階滿額禮、玉山宏匯聯名卡友刷卡滿額再加碼，最高回饋20%。
10月8日起搭配「5倍振興、10倍開心」活動，持紙本振興五倍券用多少送多少，回饋無上限，11月30日前除超市、3C、大家電外，全館餐飲、百貨服飾可抵用。
總經理崔梅蘭表示，疫情期間宏匯廣場自主停業38天，1至8月業績衰退2至3成，仍與其他同業相當，她以「餐飲安心帶」為例，1.5個月接了3萬多筆訂單，約有900多萬元業績，可見宏匯廣場具有實力。這次周年慶業績目標要較去年2位數成長；今年年度業績目標要達30億元，要較去年7月31日起開業5個月15億元業績翻倍。
此外，今（1日）起至年底在1樓還打造「BEAUTY PARK美麗庭園」，以植萃保養為主，搭配香氛、髮品、指彩、花茶、花藝等，引進BIOEFFECT蓓歐菲新北首店、資生堂、克蘭詩、植萃美髮PHYTO髮朵、Jurlique茱莉蔻、Issey Miyake三宅一生香水、英國SPA品牌Espace Beauté、英國百年花茶品牌Whittard、美國好萊塢美甲O.P.I、台灣純淨保養品牌綠藤生機、10/10 select、Aromatherapy Associates等超過20個品牌的複合式美妝快閃店。
另，B2改裝後引進大創，其他還有生吐司排隊潮店「Niko bakery日香高級吐司專門店」、「Timberland」、「iRobot掃地機」等11家快閃店進駐。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。