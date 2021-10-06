今年的百貨周年慶都正好配合振興五倍券同步上線，Global Mall的首波「振興放大月」周年慶優惠也在明（7日）起至20日期間開跑，不僅祭出了有史以來最高超過50%的回饋率，更貼心帶來了高單價3C家電5折起、集結60家餐飲美食優惠買1送1優惠，另外當然少不了每次大檔都有的獨家IP合作，今年就攜手櫻桃小丸子推出「櫻桃小丸子的環遊世界趣」主題快閃店，帶來了30多款新品首發以及獨家來店禮、人偶見面會等，預計今年周年慶將帶動10%成長業績。

Global Mall新北中和店周年慶推薦資生堂「怡麗絲爾明星雙精華組」，原價6735元，優惠價3960元。（Global Mall提供）

Global Mall今年周年慶最吸引人的，莫過於搭配上五倍券的優惠，只要在新北中和、桃園A8、板橋車站、南港車站、屏東市指定5店，全館消費累滿3000元即送300元限量電子商品禮券、刷GMpay滿2000再送100，再加碼會員滿千送千元品牌零門檻的抵用券，就是要讓消費者買100即可現抵100揪感心，加上不管使用紙本或數位振興券單日單筆消費滿千，均可獲點數回饋30倍，總回饋率最高可超過50%，iMall會員使用振興五倍券綁定聯名卡，檔期間單卡累刷滿5000元再享5%刷卡金。

Global Mall新北中和店周年慶推薦tokuyo「Mini完美椅Pro」，原價5萬4900元，優惠價3萬9800元。（Global Mall提供）

另外再推出多重高單價商品滿額禮，包括新北中和加碼指定期間iMall會員於特定專門店消費滿萬元起即送千元優惠，而「環球Online」也同步推出當日單筆消費滿千即加贈30倍點數，31日前於「環球Online」線上購物，刷聯名卡單筆滿2000元即贈環球Online百元折價券，全站再享滿399元免運，讓消費者線上下同樣都享周年慶優惠。

Global Mall新北中和店周年慶推薦飛利浦「健康氣炸鍋XXL高規版」，原價2萬1900元，優惠價1萬990元。（Global Mall提供）

Global Mall屏東市店推薦輝葉按摩椅「WE RUN新小智跑步機」，原價2萬9800元，優惠價1萬3800元。（Global Mall提供）

而Global Mall今年也特別調查消費者周年慶必買清單，發現3C、家電商品成為入手的主要目標，因此今年也精選了十大3C、健康家電商品5折起優惠，像今年自煮風氣盛行下，熱銷的氣炸鍋跟IH電子鍋等也享下殺現省最高1萬7010元。同步還推出了「振興美食祭」，集結60家餐飲美食推買1送1優惠，正好本周連假與家人聚餐最划算。

Global Mall板橋車站店將於今（7日）到9日推出「這味泰泰」椒麻炸雞飯套餐買1送1優惠。（Global Mall提供）

至於此次獨家攜手櫻桃小丸子推出「櫻桃小丸子的環遊世界趣」主題快閃店，就將於明（7日）到11月15日在新北中和店登場，現場打造了8大世界知名景點打卡牆之餘，還有花輪、小丸子立體公仔讓粉絲一起合照，現場更有近千款商品，當中還有超過30款小丸子全新周邊來滿足粉絲的收藏願望，而全台8店也均有不同場景的拍照打卡點，更推出多款「櫻桃小丸子」獨家來店禮，10月11日及30日還將舉辦小丸子見面會，不能出國也能跟小丸子遊遍世界。

Global Mall新北中和將於今（7日）到10日推出「BELLINI Pasta Pasta」經典瑪格麗特番茄起司比薩買1送1優惠。（Global Mall提供）