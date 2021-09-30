北市資訊局長呂新科（右一）。（張穎齊攝）

中央五倍券22日上路卻大當機，台北市長柯文哲才剛笑完「一下就掛掉，多漏氣！」怎料沒過多久就換「台北熊好券」塞車。北市資訊局長呂新科30日坦言，原本台北通及台北熊好券都有個別做好壓力測試，但在「整合串流測試」時，廠商卻漏掉了，會檢討。

北市議員潘懷宗在財建委員會質詢，柯那天來議會用台北通掃實聯制時，掃了3、4次都進不去，還被媒體看到拍下，柯上午才笑完、砲轟中央，結果自己下午大出包，他當時請呂新科備詢，但柯說呂在「火超屁股、焦頭爛額，正解決問題」。

潘懷宗說，柯說台北通要增加熊好券的業務，結果竟是要大家登進去後，還要重新下載新版本，然後大家搶著登記，流量大、大當機，為何資訊局不先告訴市民會發生此情形？

潘懷宗說，柯說沒登記倒也不用著急，因只要在日期內登記到都可參加抽籤，但民眾還是認為市府都沒事先設想這些問題，且大家覺得熊好券實質上也沒太多好處，很多人想退調換紙本，熊好券要求太多，還要跟簽約關係的店家才能消費。

呂新科說，22日當天他沒被排定要去議會，接近中午時流量的確遽增，台北通是實名認證系統，台北通及熊好券都有個別做好壓力測試，但在整合串流測試時，廠商卻漏掉了，因時效關係就直接上線，因此在等待中有出問題。

呂新科說，當下友成立緊急應變小組，花6小時時間把系統負載量平衡下來，其實當天系統並無當機問題，是負載過重，中間登記都仍有運作，當然基本上是非常「卡」，有進行檢討，會再報告。

呂新科還說，熊好券其實就像中央振興券中的「藝FUN券」、「動滋券」，跟五倍券並不一樣，與特定的商家產生特定的振興效果，並透過登記、抽籤的方式，而很多人問為何非台北通不可，因北市發熊好券要採數位化形式，那就需要載體，台北通是最好的，不會重複個資、也不會不公平、也不會有駭客。

潘懷宗問，所以廠商忘記測試就是場笑話，人民繳納稅錢給市府找廠商，廠商還忘？呂新科答，團隊在考量時，沒做到整合測試。