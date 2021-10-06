台北市長柯文哲6日在記者會上宣布台北熊好券準備113萬個籤，原則上8日抽籤，豈料祕書處在會後突然緊急發新聞稿改口，表示延至15日抽獎，意願登記則延至14日。北市議員林穎孟酸，相關措施都應該事先規畫完善、連動更新，不要螺絲掉滿地，成為落漆市長。

林穎孟表示，熊好券總共110萬張，卻只有不到70萬民眾登記，且特約商家也只有5％，市府今日要延後抽獎時間、擴大參與是好事，但柯的政策若有更動，相關措施都應該事先規畫完善、連動更新，不要成為落漆市長。

林穎孟指出，昨日下午北市府公告65歲以上長者接種AZ第2劑疫苗可預約特約門診的制度，但1999語音系統整整過了一個晚上及一個早上，都是「中央公告由地方政府造冊65歲以上第2劑AZ疫苗資訊，由於中央尚未分配疫苗，故尚未有相關訊息」的錯誤語音。

林穎孟說，而今日北市府公布熊好券將延長至15日，結果同樣的事情又發生，今日下午5時30分打開台北通，系統仍顯示「若您要參加熊好券登記，請留意，透過身分證／居留證註冊將於10月6日晚間10時截止受理，請注意最後申請時間，避免影響權益。」