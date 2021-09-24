入圍男主角獎的李奕樵（左）與許傑輝同框。（羅永銘攝）

李奕樵（左）與孫淑媚以《天橋上的魔術師》入圍男女主角。（羅永銘攝）

邱凱偉以《我的婆婆怎麼那麼可愛》入圍男配。（羅永銘攝）

公廣集團24日辦金鐘入圍茶會，4位角逐戲劇節目女主角獎的孫淑媚、鍾欣凌、蔡嘉茵、孫可芳、戲劇節目男主角的童星李奕樵及資演員許傑輝，戲劇節目男配角的Darren邱凱偉、林鶴軒、朱軒洋難得同台。鍾欣凌自曝演完「婆婆」角色，身心都感受明顯變化，「真的開始覺得自己是老人」。

客家電視台《女孩上場》蔡嘉茵（右）、高倩怡。（羅永銘攝）

《我的婆婆怎麼那麼可愛》入圍8項大獎，鍾欣凌分享拍完戲，心態也變得老成，像是人家送的食物、小孩吃不完的，她都會清光，覺得不要不浪費，「以前還有少女感，現在連坐姿也改變，雙腿愈來愈開、小腹愈來愈放鬆，還改穿哺乳型運動內衣，反正老了就是垂了，之前有人來修紗窗，我就最快的速度穿上內衣和one piece洋裝」。

許傑輝（左）與鍾欣凌以《我的婆婆怎麼那麼可愛》入圍男女主角。（羅永銘攝）

鍾欣凌比當初拍《婆婆》時瘦5公斤，目前體重已降到90公斤以下。這次典禮禮服，她也是以舒適、可以好好呼吸為主，老公不在意她的禮服尺度，笑回「他只希望我走紅毯不要跌倒就好」。

導演杜政哲（左起）與孫可芳、大鶴以《若是一個人》入圍多個獎項。（羅永銘攝）

她老公平時默默關注她的作品，還會在臉書、粉絲頁留言按讚，連她劇中的愛人「一哥」許傑輝，她老公也會主動詢問他種植知識。她對得獎仍有期待，路過廟宇都會拜一下，典禮當天也會帶著當初在宜蘭拍攝時，有場民俗宗教儀式上收到一個寫上「喜」字的米香作為幸運物。

劉冠廷（左）與李雪以《致親愛的孤獨者》入圍迷你劇集男女主角。（羅永銘攝）

許傑輝入行30年，當了多年戲劇指導，卻有14次與各種獎項擦肩而過的經驗，笑稱「金鐘不會這麼殘忍是第15次吧」。許傑輝坦言多年未演戲，超怕NG，他特別感謝鍾欣凌和他對戲時給他的溫柔協助。他表示，劇本拍到後半階段時，曾對鍾欣凌有疑惑「她罵我罵到感覺有恨意」，以為真的被討厭，但後來他看剪接效果，才明白彼此激盪的火花有多強。但鍾欣凌認為「是輝哥沒有放過自己，他已經夠好了卻不怕麻煩，想辦法讓角色更豐富，和她拍戲感受到那種脆度，拍完就很爽」。

朱軒洋以《天橋上的魔術師》入圍男配角。（羅永銘攝）

Darren此次入圍男配，鍾欣凌誇他這個戲裡「大兒子」是劇中大躍進最多的演員。《婆婆》以輕鬆詼諧的家庭題材受觀眾喜愛，製作人陳慧玲表示，在戲謔又不低俗，同時兼具意義和道理的戲劇不容易，她盼20年後有機會再獲「戲劇節目獎」。Darren和楊銘威一起入圍同獎項，手心手背都是肉，陳慧玲笑說：「只要是我們家得獎就好。」

入圍14項的《天橋上的魔術師》來勢洶洶，劇中表現亮眼的「點媽」孫淑媚被視為拿視后獎的大熱門，「很感謝導演幫助我很多」，也認為導演適時的提點，讓她聲音、聲線容易進入情緒。孫淑媚為戲燙爆炸頭導致髮質受損 ，殺青後頭皮仍容易掉髮，戲裡的兒子李奕樵聽了，貼心說「很心疼」。

12歲的童星李奕樵以《天橋》入圍男主角與新人獎，坦言想拿「新人獎」，因為一輩子只有一次機會，入圍男配角獎的朱軒洋，因有電影演出經驗，導演楊雅喆誇他「放很鬆很空，表演很細膩」；黃舒湄因飾演身障者「蓋媽」入圍女配角，她認為導演讓演員們在鏡前自由發揮，因此演員們表現自然。

華視《若是一個人》導演杜政哲與孫可芳、林鶴軒參與盛會，提到先前獲知入圍，林鶴軒吐槽孫可芳從頭到尾一直哭，有如鬼上身，孫可芳表示入圍也算是對得起這部戲和這角色。入圍男配角的林鶴軒，是否會穿紅內褲求好運，他笑說：「不只紅內褲，能穿什麼有好運我都會穿，還會去狂拜拜」。林鶴軒也爆料孫可芳為戲做的筆記有如「富春山居圖」，密密麻麻寫滿角色關係和台詞備註等，認真態度讓他佩服。

劉冠廷以《致親愛的孤獨者》入圍迷你劇集男主角，他說故事講現代人「人與人之間的連結」因科技變得冰冷，入圍對他而言有些意外。李雪以同部戲角逐女主角，笑言最想和偶像苗可麗拍照，「我想請她罵我一下，圓一下我小時候的夢」。

今出席藝人還有《主管再見》李曆融；《家庭式》陳又瑄；客家電視台《女孩上場》蔡嘉茵、高倩怡、《光的孩子》徐堰鈴、安原良；節目《巷弄裡的吉光片羽》主持人羅亦娌、《老派美學的約會》主持人米莎、《台灣囝仔讚》主持人亞里、《我又在市場待了一整天》主持人李明璁等。