苗栗縣警局通霄分局烏眉所新建廳舍，30日由縣長徐耀昌等人主持啟用典禮。（苗栗縣警局供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣警局通霄分局烏眉所新建廳舍，30日由縣長徐耀昌等人主持啟用典禮。（苗栗縣警局供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣警局通霄分局烏眉派出所新建辦公廳舍，於30日上午舉行落成啟用典禮，由苗栗縣長徐耀昌、苗栗縣警局長周煥興等共同主持新建廳舍剪綵、揭牌啟用儀式，徐耀昌在典禮致辭指出，新建廳舍的落成啟用，期望能有效改善員警辦公環境，提升警察同仁工作士氣，提供更好的治安、交通、為民服務等警政服務。

周煥興表示，烏眉派出所原地重建工程，歷經林國清局長、翁群能局長，榮幸在其任內完工，也要特別感謝時任分局長林振明於任內全程督工完竣，新建辦公廳舍，提供民眾和員警良好的洽公及辦公環境，希望通霄分局全體警察同仁能感受縣長及鄉親的溫馨期待，更要以提升執勤效率及服務品質，來回應各級長官的厚愛及地方民眾的支持，期盼新建辦公廳舍落成啟用後，為里民提供更多令人滿意的服務。

本次落成典禮由當地福龍里山歌班表演開場，並邀來後龍阿貴師醒獅團參與演出，現場喜氣洋洋，會場安排縣長、議長鍾東錦等植樹、剪綵、揭牌、啟鑰儀式，與會貴賓包括議員徐永煌、張可欣、張顧礫、陳品安、鄭宗國、通霄鎮代理鎮長陳永賢、通霄鎮鎮民代表會主席吳昭興。