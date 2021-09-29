薛仕凌接受專訪談入圍金鐘獎的心情。（台視提供）

第56屆電視金鐘獎即將在本周六登場，薛仕凌以台視八點檔《生生世世》、《做工的人》分別入圍男主角獎與迷你劇集男配角獎，他日前接受台視新聞台專訪時表示，直到現在仍不可置信，並透露入圍當下腦袋一片空白，很沒真實感，直到隔天睡了一覺起來，心情沉澱後才開始消化入圍資訊。若真奪視帝，他希望把獎金捐出去，「想回饋給作戲的人，製作一齣戲、成立一個劇中的世界觀，並不是一個人能做到的事，我是集大家之力，金鐘給我這個曝光，我希望大家多注意台灣好戲」。

第一次接演八點檔就入圍金鐘獎，薛仕凌謙虛不居功，表示能以八點檔戲劇類型入圍，真的很幸運，也感謝評審團青睞：「無論哪種戲劇類型，每一個位置的人，相信都是用盡全力，專注當下。這對大家來說是個肯定，也會讓大家在自己的位置上更有動力去拚。」

由於該劇呈現40、50年代的台灣，外景不乏三合院、野外等場景，氣候炙熱蚊蟲又多，在拍攝條件相對嚴苛環境下，持續拍了9個月，他笑說：「拍這麼久，大家都很累耶！希望觀眾不只1刷，至少10刷！」他劇中與林嘉俐、方文琳、阿龐、林雨宣、米可白等演員對戲，透露拍戲過程中也了解「勇敢相信對手」的重要性，「其實真正厲害的是他們，把自己放給他們，才有最自然的表演。」