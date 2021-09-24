台灣珠寶設計師陳智權自創的AKACHEN珠寶，去年以一件《木蘭》鈦金屬珠寶作品榮獲Victoria and Albert Museum（簡稱V&A博物館）出資購藏，是台灣第一位榮獲國際藝術殿堂主動出資購藏的珠寶設計師，而促成這段美事的關鍵，是一場意外的茶席。

AKACHEN蒙V&A博物館購藏，促成這段美事的關鍵，是一場意外的茶席。（粘耿豪攝）

兩年前的某個午後，來自英國V&A博物館的貴客想體驗台灣的品茗文化，造訪愛喝茶的陳智權，陳智權臨時在店內擺設茶席，席間沒有米其林美食、也沒有杯觥交錯的美酒香檳，貴客在充滿東方氛圍的寧靜沁香中品茗，也品味了AKACHEN文化珠寶之美，席後向陳智權提出購藏《木蘭》珠寶的意願。

AKACHEN奔奔鳥，鈦金屬漸層的色彩讓小鳥更加栩栩如生。（ AKACHEN提供）

「我很意外，原以為只是招待遠方陌生訪客喝茶罷了！」陳智權笑說，當下他以為對方只是客套，並未當真，沒想到V&A博物館真的派了一組研究員來台審查，為確定AKACHEN珠寶從設計到成品都是原創作品，完全沒有委外製造，還特別跟著陳智權進駐珠寶工坊觀察，「他們真的是跟進跟出、問東問西，纏著我好幾天才滿意！」

AKACHEN蝴蝶花戒指，鈦金屬藍色漸層的色彩唯美浪漫。（AKACHEN提供）

所謂真金不怕火煉，陳智權將打造純鈦珠寶的秘方和獨家技術傾囊相授，分享研發99.9%純鈦珠寶笑中帶淚的甘苦談，還當場示範操作，讓V&A審查專家心服口服，肯定AKACHEN純鈦珠寶的原創性和藝術價值，因此決定購藏。

陳智權感慨地說，十幾年前他第一次看到輕盈又堅硬的鈦金屬珠寶，為之驚豔，遍求秘方未果，只能自行摸索，高價買下鈦塊請師傅用2千度的爐火燒，一燒既全數化成了灰燼，把師傅嚇得大驚失色，擔心要賠償。

AKACHEN鑽石花手鐲，鈦金屬輕盈耐磨，是絕佳的珠寶素材。（AKACHEN提供）

後來慢慢摸索實驗，陳智權才找到鈦金屬塑形上色的方法，近兩年來為了打造鈦金屬色彩漸層效果，陳智權以電壓控制色差，過程中曾被250伏特的電流電到，半個身體麻掉沒知覺，差一點沒命。

這項獨家研發的鈦金屬漸層技術，讓陳智權在珠寶設計史上穩居技術領先的權威地位，自然機理般的色彩漸層，讓珠寶作品更加栩栩如生，折光效果更加生動，可說是珠寶工藝的一大創新革命，尤其AKACHEN珠寶融入東方美學，刻意的留白、改用低折光率的寶石，與西方珠寶「滿鑲全鑽」的喧鬧誇飾大不相同，充滿東方禪意的內歛低調，散發一股沉穩寧靜的力量。

AKACHEN珠寶繼蒙英國倫敦V&A博物館購藏之後，有多家博物館也來洽詢，圖為新作品《牡丹》。（粘耿豪攝）

陳智權透露，繼V&A博物館之後，近期有多家美術館洽談購藏作品與辦展的計畫，不過他謙虛地說，AKACHEN珠寶的成功並不是他一個人的功勞，而是工坊近百位職人工匠齊心努力下的結果，其中不乏高齡六七十歲做了一輩子的老師傅，每一個都是「台灣之光」，都是品牌走上國際舞台的重要推手。

AKACHEN花朵戒指，紅寶石、尖晶石和沙弗萊石。（AKACHEN提供）