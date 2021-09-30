傅崐萁痛批NCC箝制媒體 勸陳耀祥放下屠刀

針對NCC於2020年11月18日決議中天新聞台不予換照，導致中天新聞台於2020年12月12日停播，立委傅崐萁今（30）日在立法院質詢NCC主委陳耀祥時，痛批NCC箝制媒體、違反民主潮流，看到NCC的理由「啼笑皆非」。傅崐萁也勸陳耀祥，已經歷史留名，功在民進黨，適可而止，放下屠刀立地成佛！

傅崐萁今在立法院質詢NCC主委陳耀祥，劈頭就問陳耀祥將來希望墓誌銘寫什麼？並稱已經幫陳耀祥想好，就是「功在黨國」，成為在民主時代第一個把新聞台關掉的人。陳耀祥則回說是依照法令處理執行。

傅崐萁接著質詢陳耀祥，過去民進黨主張黨政軍退出媒體，現在用換照關掉媒體。民進黨做這麼重大的事情，「怎在你手上完成？」在若干年後教科書可能會說，陳耀祥曾任NCC首長，做了一件反民主、反時代、反世界潮流的人，「你的兒孫都看到你的名字」，會不會遺憾？

陳耀祥仍堅持，中天不予換照的程序非常嚴謹，參與人也非常多，台灣基本上有非常多不同的意見。

傅崐萁批評，所以應該要包容啊！不能近親繁殖，一窩人就決定整個台灣民主自由價值。陳耀祥回應說，台灣民主自由價值並沒有倒退現象。

傅崐萁接著質問陳耀祥，「沒人敢做的事在你手上完成，你接下來要關哪一台？」根據數位通訊傳播法，接下來黨國計畫是要對付哪一些網路平台？可否透露一下？到底要如何箝制社群網路平台？以後在臉書發文要經過NCC審查？

陳耀祥表示，「數位通訊傳播法」基本上是參照歐盟等國際上立法例，規範大型平台業者。現在是臉書刪除或限縮很多人的言論，反而沒有法律規範，是這樣的問題。

傅崐萁諷刺指，反正1450以後就更猖獗，只要有反對言論，不是只有臉書可以下架，台灣政府公務機關也可以公然下指導棋？再把有異見的文章都下架？傅崐萁勸陳耀祥，做一件就夠了，已經可以享譽百年，已經歷史留名，適可而止。台灣現在幾乎已經沒有反對媒體，全世界沒有一個民主國家像台灣這樣，箝制所有媒體。陳耀祥反駁，台灣言論自由在全世界排名是前幾名的。

傅崐萁最後繼續痛批，下一代被洗腦毒害，只要不符上意，就永無寧日。他勸陳耀祥，「士大夫之無恥是為國恥」，適可而止，放下屠刀立地成佛，回頭是岸我佛慈悲，「你已經可以高升，功在民進黨，兒孫都會看到你的豐功偉業」，希望已經犯下的過錯要更正，但不要再造次。防腐機制本來就應該存在，即使說錯，只要是善意、秉持公益原則，還是要包容。傅崐萁也再次強調，他看過NCC關中天的理由，只有四個字，「啼笑皆非」！