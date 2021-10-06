台灣基進立委陳柏惟罷免案23日舉行投票，資深媒體人黃揚明爆料陳柏惟曾經肇事逃逸。國民黨文傳會副主委黃子哲說，陳可惡的是「撞後不理」，判決書上說被害人受的是「重傷」，陳未給予救助就逕自駕車逃離現場，「這是何等的殘忍與惡劣」。

黃子哲說，陳柏惟雖在臉書上承認並道歉，但從頭到尾最關鍵的犯行「肇事逃逸」卻說不出口，始終避談，這對於嗆聲在立院要1個打35個，又口口聲聲要做一個勇敢台灣人的陳柏惟，實在有夠漏氣又「真見笑」。

陳柏惟稱他是疲勞駕駛、沒有酒駕，有向法院坦白認罪、與被害人和解，黃子哲批評都在「避重就輕」，真正重點其實是在於他「撞後不理」，尤其判決書上說被害人受的是「重傷」，陳未給予救助就逕自駕車逃離現場，這是何等的殘忍與惡劣。

黃表示，所謂坦白認罪，也是在被警方抓包後，眼見躲不掉才認，也可看出其狡猾與奸巧的本性。陳柏惟在立院挺萊豬、反疫苗、還要大麻合法化，種種荒腔走板的質詢與乖張言行，都已經讓人民的仇恨值滿滿了，「當渾蛋已成事實 刪Q就是義務」

黃子哲表示，人非聖賢孰能無過，陳柏惟願意反省是好事，但套句陳在罷韓時說過的話，「罷免陳柏惟，就是給他懺悔的機會！」