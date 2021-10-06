面臨罷免危機的台灣基進立委陳柏惟，今天遭爆在10年前曾涉公共危險的肇事致傷害逃逸罪。國民黨發言人凌濤說，根據判決書內容，陳柏惟當年肇事逃逸，沒有即時下車查看、未報案、未送醫、未停留，直接離開現場，是事後警方調閱監視器才循線追緝到案，人品低劣無庸置疑，沒有人品也沒有專業，立法院留下陳柏惟到底能做什麼？

對於遭爆曾肇事逃逸，陳柏惟今天受訪時證實確有此事，並坦承當時身兼2份工作，因疲勞駕駛而發生擦撞，未有酒駕，警方通知到案後過程完全配合，在法院坦白認罪，事後積極和對方和解。

國民黨發言人凌濤質疑，陳柏惟已涉及《刑法》第185條之4的「肇事逃逸罪」，陳柏惟從政以來未曾提過此事，是否有意隱瞞不堪的過去，混淆民眾投票給他時的認知？

凌濤指出，陳柏惟出面回應避重就輕，和解跟肇逃是兩件事，陳講了他兼差、他很辛苦，卻始終沒有解釋他到底有沒有肇逃、為何肇逃、為何參政以來始終刻意隱瞞此事，這種枉法狂徒竟然代表我們在國會殿堂修訂法律？

凌濤表示，一下是丁允恭酒駕，一下是陳柏惟肇逃，這就是民進黨跟民進黨的側翼。請問，基進黨曾經簽過酒駕退選承諾書，現在需不需要幫陳柏惟簽肇逃退選承諾書？

凌濤說，請台中鄉親千萬要睜大眼睛看清楚，不要錯誤託付自己手中神聖的選票，陳柏惟這樣的失格民代，根本不用等到人民用手中的權利下架，自己就應該立刻請辭下台。

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