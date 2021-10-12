基進黨立委陳柏惟罷免案即將在23日投票，但依我國選罷法規定，投票前10天為民調封關期，但仍有多份民調顯示目前情況對陳柏惟不利。未來事件交易所也針對陳柏惟罷免案投票結果進行預測，結果顯示，市場認為陳柏惟罷免案將通過，在罷免同意票得票率的部分則以50~75%區間為最高。

《美麗島電子報》今（12日）公布罷免陳柏惟民調，結果顯示，有37.2%同意罷免，25.7%不同意，另20.9%表示不投票或投廢票，未明確回答的有16.2%；同時，有5成7受訪者表示會去投票，不會投票的為3成1，若將上述兩項數據交叉分析可發現，有同意罷免的民眾當中有8成8會去投票。

未來事件交易所也推出「陳柏惟罷免案結果預測」市場，並分別針對「陳柏惟罷免案通過」、「陳柏惟罷免案投票數通過門檻」，以及罷免案同意票得票率「陳柏惟罷免案同意票得票率低於25%」、「陳柏惟罷免案同意票得票率25%~50%」、「陳柏惟罷免案同意票得票率50%~75%」、「陳柏惟罷免案同意票得票率高於75%」等事件進行預測和交易。

截至12日下午6點，「陳柏惟罷免案通過」價格為$56；「陳柏惟罷免案投票數通過門檻」價格為$79，「陳柏惟罷免案同意票得票率低於25%」價格為$5，「陳柏惟罷免案同意票得票率25%~50%」價格為$37，「陳柏惟罷免案同意票得票率50%~75%」價格為$67，「陳柏惟罷免案同意票得票率高於75%」價格為$13。