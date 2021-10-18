台灣基進立委陳柏惟罷免案將於23日投票，陳柏惟日前展開「100小時民主最後一哩路」行動，但第一天走完就跛腳，第四天時更體力不支跌在地上。宅神朱學恒在直播中與海軍陸戰隊退伍的台南市議員謝龍介討論此事時，謝龍介直言，陳柏惟應該太久沒運動了，並指他走了兩天就跛腳是「奧少年」，而朱學恒對此也十分贊同，並指恐怕半個解放軍就能打趴陳柏惟。

朱學恒18日晚間邀請謝龍介一起進行網路直播，並拿出陳柏惟走到腳受傷後包紮的照片指出，走了50公里之後，陳柏惟的褲子裡是這樣子，包得跟木乃伊一樣，並問謝龍介，「你以前當兵的時候，有走個40公里就變這樣嗎？」秀龍介直言，「不可能，但如果就沒有運動，下去操就會這樣」。

朱學恒表示，但操成這樣，好像在廟裡面過火，已經包的整個腳都是了。謝龍介則說，陳柏惟第一天就在叫，那沒有意義，並指他明明自己PO第一天走12公里，結果後來所有報導都說53公里，現在是演哪一齣？這就是要搏同情票，而且有效，現在除了少數媒體，其他都是在幫他洗風向，拚罷免會不會過，尚在未定之天，但走兩天就跛腳叫「奧少年」。

朱學恒也忍不住直言，真的「奧少年」，講的一口好話，說要抗中保台，解放軍半個人就打倒他了，真的很丟我們的臉。謝龍介指出，會出賣台灣的，都是說愛台灣的這群人，嘴上愛台灣心裡愛台幣，「拚阿共，跟你說山盟海誓；阿共一來，他就跟你說大家歹勢」。