台中市議會18日進行市長施政報告，針對台中市治安部份，市議員黃健豪指出，雖市長認為台中市治安不錯，但包含民進黨前立委林靜儀、立法委員林昶佐等人，來台中陪同陳柏惟委員掃街時卻說，在台中選舉要穿防彈背心，接下來出現拿鐵棍攻擊、潑糞都不意外，可見這些外地人對台中的治安都還有既定的負面印象。警察局長蔡蒼柏說，警方每場都會部署安全警力。

黃健豪指出，陳柏惟委員原定在選區內靠徒步方式宣傳理念，他肯定警察局早已召開專案會議，保護委員的人身安全並確保罷免程序順利，但是走幾天身體就出狀況，接下來又改乘車加步行，所以除治安問題外，也應特別注意避免交通意外。

國民黨團許多市議員，直接向警察局長蔡蒼柏喊話，要求警方應「專案」特別保護陳柏惟委員，並派醫護人員隨行，尤其是最後幾天選情白熱化，一定不能讓陳委員發生任何意外。

警察局長蔡蒼柏說，警方每場都會部署安全警力。消防局長曾進財強調，一天要處理360多件的案子，不可能派一輛救護車隨行，如有問題可以打119，消防弟兄會就近趕到。