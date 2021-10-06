高雄市議會民進黨團總召韓賜村去年5月闖紅燈撞死無辜騎士，但仕途不受影響，10月獲得民進黨強力慰留，續任總召。(圖／資料照、曹明正攝)

即將面臨罷免投票的基進黨立委陳柏惟遭媒體人爆料10年前曾肇事逃逸，對此陳坦言確有其事，表示自己當時還不成熟，文章獲得民進黨全面動員力挺，讓網友看傻。事實上，民進黨就曾有大咖闖紅燈撞死人，事後卻獲黨部強力慰留，續任大位紀錄。

2020年5月，高雄市議會民進黨團總召韓賜村駕車闖紅燈，撞死了55歲的余姓機車騎士，余男妻子事後也因傷心過度，從自宅4樓墜下，搶救後保住一命。當時韓賜村質疑傷者是因延誤送醫才會死亡，加上始終堅持為搶黃燈，並非闖紅燈，遭檢方認定犯後態度不佳，主張不得緩刑。

韓賜村則堅持治喪期間自己都有前往探視，並與被害家屬達成和解，最終高雄地院判處過失致死罪6個月徒刑，易科罰金18萬，也讓原本已有侵占前科的韓賜村免於牢獄之災，且能延續議員一職。

不過此事並未影響韓賜村仕途，2020年10月，在民進黨團強力慰留下，韓賜村依舊續任高雄市黨團總召一職。事隔一年，此事也在今天再度被網友提起，大酸：「顏色對了都可以原諒」、「顏色正確就是橫行無阻」、「塔綠班很會撞人呢」、「難怪全黨出動護航肇逃仔」、「塔綠斑跟支持者現在早就沒在管人品了」、「肇逃被力挺，撞死人當總召，台灣價值滿分」、「怪不得會支持陳柏惟」。