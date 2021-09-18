《斯卡羅》18日精彩最終回，導演曹瑞原也帶領主創團隊回到屏東，於總圖舉辦見面會。(屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真)

《斯卡羅》18日精彩最終回，導演曹瑞原也帶領主創團隊回到屏東，於總圖舉辦見面會，而屏東縣長潘孟安表示，《斯卡羅》引起大家共鳴，讓台灣多元族群的歷史透過戲劇被看見，從屏東帶到全台灣，再透過國際串流平台向世界推演，讓世界看見台灣。

《斯卡羅》全國唯一實體見面會，因璨樹颱風延至18日辦理，導演曹瑞原、族語指導華加婧，以及雷斌・金碌兒、黃遠、程苡雅、張瑋帆、郭芷芸、吳湘純等演員，與眾多粉絲互動，分享拍戲的心路歷程與趣事。在劇中飾蝶妹一角的温貞菱，也透過VCR跟現場戲迷打招呼。

「你看《斯卡羅》了嗎！」潘孟安指出，從戲開播之後，這句話似乎成了我們最常說的問候語，感謝曹導、所有的演員、劇組同仁，全心全意投入，重現154年前的屏東光景。

潘孟安說，屏東還有很多國際級的故事，除羅妹號事件，還有牡丹社事件、霧台抗日事件等，屏東從來不曾在這歷史版圖中缺席，期待曹瑞原導演能夠繼續拍出更多精彩的屏東故事。

曹瑞原表示，劇中近9成精采場景，都在屏東縣完成取景及拍攝，這次藉著戲劇影像展重回屏東，意義非凡，而回顧《斯卡羅》從最炎熱的酷暑，拍到凌晨迎著寒冷落山風的十二月，拍攝期間，為了真實呈現戲劇氛圍，陳設、搭建包括部落、漢人聚落超過十個場景，動員超過6000人次演員，「每個演出者都充滿才華」，謝謝潘孟安縣長及縣府團隊的大力支援，是讓他完成《斯卡羅》的重要幕後推手。

劇中有多位屏東素人演員擔任要角，排灣族藝術家雷斌・金碌兒跨界演出桀驁不馴的二股頭「伊沙」，他表示在同理角色後，很喜歡這個角色。超齡詮釋斯卡羅公主「烏米娜」的程苡雅，展現大將之風，受廣大戲迷、網友讚賞。

還有飾演斯卡羅大股頭繼承人朱雷，是出身牡丹鄉的專業演員張瑋帆，在演出前就開始研究這個角色的個性，也學習到重視自己的文化；片中和烏米娜搭擋演出的吳湘純，飾演的阿女烏，沉著精準的演出也獲肯定；在縣府原民處任職的郭芷芸，飾演女主角蝶妹的ina，雖然戲份不多，卻精彩地串起片中角色血緣認同的情感。

為了演好角色，演員們得學習各種不同的語言。飾演阿杰的影帝級年輕演員黃遠，戲殺青後已在恆春定居2年，他表示在劇中要講閩南、客家、排灣族語，花了很多時間去理解這些語言，「能夠參與整部戲的合作真的很驕傲」。與會演員都稱，拍攝過程雖辛苦，卻是人生中非常難忘的回憶，不只是表演上的收穫，更重要的是，讓台灣人真正認識自己的歷史，找回土地上的故事。

此外，分享會上也特別感念已故的大股頭-查馬克˙法拉屋樂，潘孟安說，「他是守護部落文化的勇士」，一生致力於傳承排灣文化的精神，也透過卓杞篤這角色傳達給更多的人。曹瑞原形容：「拍戲現場馬克老師展現出的氣場、態度，帶給他很大的力量，是一個很好很棒的原住民表率。」