【旅遊經 編輯部報導】

「搖滾台中」深受樂迷喜愛，2021活動邁入第14年，今年雖受疫情影響，暫時還無法開放民眾入場，為避免廣大的樂迷向隅，自明(24)日起至26日將透過線上直播，把這14年來儲存的熱情與能量，放送給全台樂迷。直播中除了有人氣樂團拍謝少年打頭陣，陸續還有滅火器、流氓阿德等金曲、金音得獎及入圍樂團熱情演出，讓民眾整個周末都可以隨著影片嗨翻天！

黃玠

鄭宜農

台中市政府新聞局表示，9月24日搖滾台中前夜祭，將由台語搖滾人氣樂團拍謝少年打頭陣，與日本成軍20餘年的經典數搖樂團the band apart線上共演熱鬧開場。成員有三分之二為台中人的拍謝少年，雖離鄉背井到台北發展，卻仍心繫家鄉，回來分享這一路的風景。現場除了共演外，也將展開線上對談，讓疫情期間仍能維持國際間交流，透過音樂認識彼此。

9月25日至9月26日搖滾台中主活動共邀請40組藝人，並搶先公開暖身歌單，其中包含金曲金音得獎以及入圍樂團，滅火器、宇宙人、鄭宜農、流氓阿德、柯泯薰、Vast ＆ Hazy、海豚刑警、拍謝少年、Crispy脆樂團等。除此之外，更邀請海外團體一起線上同樂，當中包含近年人氣爆棚的京都「爆裂」數學搖滾樂團tricot，以及多次席捲台灣的日本蹦跳Disco樂團的the telephones，讓海內外樂迷們，可同在線上跨界心連心！

新聞局長黃國瑋表示，受疫情影響，2021下半年全台許多音樂活動被迫延期、取消，儘管如此，市府規劃的「2021搖滾台中」則維持辦理並改採線上直播，除避免人群聚集形成防疫破口，同時仍能幫助樂團、支持音樂，面對疫情，期盼透過音樂的凝聚力，持續帶給樂迷滿滿的熱情與活力。

搖滾台中線上直播將於9月24日晚間6時至8時，及9月25日、26日上午10時至晚上10時準時上線，民眾可於台中市政府新聞局YouTube頻道(

)、TVBS NEWS(

)觀看，也可在臉書粉絲專頁「搖滾台中」(https://www.facebook.com/RockInTaichungMusicFestival/ )收看。暖身歌單網址為(

)。

提醒民眾9月24日前夜祭僅於搖滾台中粉絲專頁播放。

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圖片：台中市政府提供