台股大跌300點，生技類股隨勢下修以個股表現為主，杏國(4192)挾著胰臟癌新藥Q4即將解盲，股價強鎖在漲停板130.5元，母公司杏輝(1734)也強漲5.2%以上；龍燈-KY(4141)為了反映成本將調整價格，將有利營運，股價大漲6%以上；藥華藥(6446)台中廠已獲美FDA完成查廠無重大缺失，推動PV新藥在美取證再往前，漲幅逼近1%。

藥華藥指出，美FDA已完成本公司台中廠GMP查廠作業，FDA於總結會議中提供483報告並表示沒有重大缺失，FDA對於產品的上市無品質上的顧慮，要求公司於15個工作日內回覆其所提出的事項。藥華藥向美國FDA遞交Ropeginterferon alfa-2b(P1101)用於治療真性紅血球增多症(Polycythemia Vera，簡稱PV)的生物新藥上市藥證申請，完成審查藥證目標日期為2021年11月13日。

杏國挾著解盲題材，股價自8月的50.6元起漲，短短不到2個月時間，股價飆漲157%，而母公司杏輝股價從29.4元起漲，波段漲幅達4成。杏國今年7月30日公告，胰臟癌新藥SB05PC全球三期人體臨床試驗已達期末分析條件，待分析結果確認後依法規公告。根據先前杏輝集團規劃，預估分析報告會在今年第四季可以提出。