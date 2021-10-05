美國食藥管理局（FDA）前局長、現任輝瑞董事戈特利布博士（Dr. Scott Gottlieb）周一表示，今年夏天由Delta新冠變種病毒導致的感染數激增，可能是美國最後一次的新冠疫情大爆發，但全球要終結這場大流行病還有遙遠的長路要走。

戈特利布在接受媒體訪問時表示，沒有意外的話，我認為這波Delta疫情可能是美國新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）最後一次的大規模感染。

戈特利布表示，儘管美國南部各州的Delta變種病毒疫情正在減弱，但西部和中西部一些州的感染數仍在增加，或許到了感恩節，到了年底，我們會開始看到全國疫情以更為一致地步伐趨緩。

但他認為最大的變數在於東北部，那裡的疫情僅略為升高，儘管那是美國疫苗接種率最高的地區，但「我仍然認為Delta變種病毒將橫掃東北部」。

戈特利布並表示，世界其他地方面臨的挑戰將是讓偏遠地區也能取得疫苖。

在未來12個月，新冠疫苖製造商合計將生產100億至150億劑疫苗。戈特利布表示，以全球75億人口和已配發的50億～60億劑疫苖來看，疫苖供應不足已不再是最大的挑戰，現在的挑戰將是讓難以到達的偏遠地區也能取得疫苖。他呼籲世界衛生組織應聚焦於建造全球疫苖分配所需的基礎設施，「這才是全世界應該投入一些資金的地方」。