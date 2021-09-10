辛巴威一名43歲男子生活於單親家庭，出生後從未看過他的父親，從小由祖父母帶大，而他生父的身分在親友間眾說紛紜，直到他的外公過世後，親戚開始爭奪財產，他在外婆的建議下做親子鑑定，才發現他的生父竟是外公，意外揭發恐怖家族秘辛。

根據《iHarare News》報導，辛巴威一名電視名人泰爾德（Tilder Moyo-Karizamimba）日前在直播節目上，公開一段離奇的故事，指一位43歲匿名男子先前與他們聯繫，希望節目單位協助他聯絡實驗室「Expedite DNA Zimbabwe」，進行親子鑑定。

男子提到，他是由祖父母一手帶大的，從小就不知道自己的父親是誰，然而每當他詢問此事時，每個人都會給他不同答案，光是有關他出生的原因就至少有5種說法，例如母親是被別人性侵等，但隨著他逐漸長大，有鄰居還暗示他不用「捨近求遠」，指他的生父就跟他住在一起。

不僅如此，還有鄰居表示，他們嚴重懷疑男子的生父是外公，他的外公可能性侵女兒後生下了他，起初男子並不相信，但隨著年齡增長，他也注意到外公的反常行為，甚至開始相信這個說法，直到外公過世後，他的阿姨們開始爭奪遺產，甚至企圖搶走男子外公提前留給他的部分農場。

眼看著遺產恐將被阿姨奪走，外婆便告訴他，「你的生父就是外公，你有權利一起爭遺產」，男子才正視自己的身世之謎，儘管親戚都不願談論此事，不過最終在他的懇求下，其中一名舅舅願意與他一起做DNA鑑定，近日結果出爐，證實他們是同父異母的兄弟，也就是說外公真的是男子的生父。

男子非常感謝節目單位的幫忙，表示實驗室解答他人生中一直懷疑的事情，「有了這個證據後，沒有人能奪走我應該得到的那部分」，不過在得知真相的同時，他也決定幫助母親走出陰霾，進行溝通後，他才知道母親被性侵時，年紀還很小，導致她留下心理創傷，一輩子都無法過正常人的生活，也讓他感到非常痛心。