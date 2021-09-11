新北市一名蔡姓人妻因為搭公車，與謝姓司機發展出婚外情，進而發生多次性行為，但2人這段不倫戀維持沒多久，謝男因為蔡女拒絕離婚，失去理智痛毆蔡女，還同時傳訊給蔡女與其夫威脅：「做鬼也不想放過妳、一起死」，蔡女與人夫、蔡女母親，同時對謝男提告求償共520萬。

謝男與蔡女２０１８年5月起頻赴摩鐵激戰，但這段不倫戀很快就生變，謝男同年11月間要求蔡離婚，蔡女不從2人發生激烈衝突，遭謝男揮打臉部，搶走包包，導致左眼、左鼻、脖子、後背多處受傷流血，事後蔡女對謝男提告性侵。

謝男不滿，不斷傳恐嚇簡訊給蔡女，內容包括「我一定要報復妳、真的會打死妳」、「12月沒離就大家一起死」，同時傳訊給蔡女丈夫：「輸贏啦！我跟你就好啦！要不要啦！讓你三拳啦！」，更將婚外情事實傳訊給蔡女的母親怒嗆：「是妳女兒玩弄人感情，妳女兒不要臉」。

蔡女遭謝男毆打恐嚇後罹患憂鬱症，日常生活難以自理，也無法照顧家庭及小孩，其夫也面臨妻子外遇及小王恐嚇雙重打擊，致罹患急性創傷症候群，造成短暫記憶喪失，還為了照顧小孩留職停薪3個月，進而在2019年1月3日與蔡女離婚，對此，3人分別向謝男求償精神撫慰金200萬、260萬、60萬。

謝男不滿向法官表示，他與蔡女發生婚外情屬實，是蔡女表示要離婚和他在一起，豈料後來竟誣陷他強迫發生性行為，並對他提告才因此動怒失去理智。法官認雙方因婚外情起爭執，謝男卻以通訊方式多次恐嚇蔡女、蔡夫及蔡母，導致3人心生恐懼及受創就醫，最後判決謝男共賠償50萬元。恐嚇危害安全、傷害罪部分，被士林地院判處10月徒刑。

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