2021年搞笑諾貝爾獎得主名單今天揭曉，獲獎研究包括把犀牛倒吊過來運送會比較安全，以及鬍鬚可能是演化上的成果，目的是為了保護男性臉部挨拳頭痛揍時不受傷。

搞笑諾貝爾獎（Ig Nobel Prizes）通常每年在美國哈佛大學（Harvard University）桑德斯劇院（Sanders Theatre）由真正的諾貝爾獎得主頒獎，但受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，連續第2年在網路上頒發。這個獎項鼓勵科學和人文領域上的奇特研究成果，讓人發笑的同時，也促進思考。

為符合搞笑諾貝爾獎的詼諧諷刺宗旨，今年每名得主得到一座需要自己組裝的紙製獎盃，以及一張面額10兆元的辛巴威幣假鈔。

辛巴威通貨膨脹嚴重，幣值極低，曾有媒體報導，2008年，100兆元面額的辛巴威幣實際只值0.25美元。

得主之一拉德克利夫（Robin Radcliffe）參與了一項非洲研究，結論是把犀牛倒過來運送會比較安全。他說：「我喜歡野生動物獸醫的一點是，你必須隨機應變、跳脫思維限制。你得是個具有創造性的奇才，有時甚至要有點瘋狂，才會這樣移動犀牛。」

另一項關於人類開始長鬍鬚可能是為了緩衝被揍力道的研究，獲得和平獎；其他得獎的研究主題還包括口香糖、性高潮和貓咪叫。

來自瑞典的秀茲（Susanne Schotz）分析了「咕嚕聲、唧唧聲、叨叨、顫音、鳥鳴、低語、喵叫、呻吟、嘎吱聲、嘶嘶聲、嚎叫、大吼、咆哮和其他人貓之間溝通模式」的差異，抱回生物學獎。

生態類獎項頒給一群科學家，他們研究的是黏在全世界各地路面上的口香糖殘渣內細菌。醫學類獎項頒給一項說明性高潮和藥物一樣能有效通鼻塞的研究。

日本放送協會（NHK）報導，京都工藝纖維大學團隊研究邊走路邊滑手機對步行速度的影響，獲得搞笑諾貝爾獎的「動力學獎」；獲獎理由是因為這項實驗「使大家體會到注意周遭環境是很重要的」。

主辦搞笑諾貝爾獎的「科學幽默雜誌」（Annals of Improbable Research）主編亞伯拉罕斯（Marc Abrahams）在頒獎典禮後說：「如果你今年沒拿到搞笑諾貝爾獎，或尤其是有拿到的話，祝明年更好運。」