美國有線電視新聞網(CNN)16日刊出日本防衛大臣岸信夫專訪。岸信夫強調釣魚台(日稱尖閣群島)毫無疑問是日本的領土，也會受到日方的保護。日本將在此一島嶼周圍畫下一道不可侵犯的紅線，以反擊北京咄咄逼人的軍事姿態。另一方面，他也在專訪中重申台灣地處日本能源生命線，對於日本的重要性不言而喻。

岸信夫在專訪中進一步指出，針對北京對這座島嶼構成的任何威脅，一旦超過底線或有必要，日方將以船對船的方式因應。不過，他也坦言，雖然日本持續擴大自衛隊、採購最增加最先進的F-35戰機，並將軍艦改裝為航艦，還建造新驅逐艦、潛艦與飛彈；但與北京持續成長的軍事開銷相比，東京用於國防的經費仍屬相形見絀。

他強調，「對於北京在尖閣諸島與東海其他區域的行動……我們必須證明日本政府正堅決捍衛我們的領土，而日本海上保安廳的船艦數量遠遠超過中國大陸」。

報導指出，釣魚台位於東京西南方1900公里，其與上海的距離只有前述數字的3分之1。儘管島上無人居住，但北京與東京在此的緊張情勢已醞釀多年，雙方對此的主權聲索甚至可追溯至好幾個世紀之前。

2012年，正當東京與北京因釣魚台而關係陷入緊繃之際，該起事件在大陸內部引發民族主義高漲，數十座城市發生民眾抗議活動，日本汽車遭砸毀，日本商店與餐館也遭到破壞，日本駐北京大使館更遭民眾投擲垃圾。

※北京立場強硬

2020年，大陸外交部在聲明中強調，「釣魚台及其附屬島嶼是中國領土固有組成部分，在這些海域中進行巡邏與執法活動，是我們固有權利」。報導指稱，大陸一直透過海警船隻貫徹主權主張，還制定新法律賦予海警更大的權力。

據日方統計，自2021年1月1日至8月底為止，大陸海警進入日本領海或日本陸地12海哩範圍內，共有88次；進入相鄰區域但未及12海哩內則有851次。

英國倫敦國王學院戰爭研究系資深講師帕特拉諾（Alessio Patalano）認為，「在沿海實行國家權力，是證實擁有主權的重要一步」；因此，大陸的做法將是派遣海警部隊進入爭議區域，並行使北京法律與管轄權，這些行動更證實北京聲索於理有據。

這樣的作法已經被岸信夫所掌握。他表示，北京採取的部分行動持續挑戰日本主權與領土不可分割的一部分，而北京透過這些行動進而塑造既定事實，這也讓釣魚台成為雙方最容易爆發衝突的導火線。

※台灣對日本的重要性

報導表示，與那國島為日本最西端的島嶼，人口不到2000，面積約28.88平方公里，距離台灣僅68英里。自70多年前內戰結束以來，台灣與大陸一直維持分治；雖然從未實際統治，但北京持續宣稱台灣為領土不可分割的一部分，並不排除動用武力實現統一。

岸信夫表示，大陸對台灣的野心讓東京持續保持警惕。2021年7月，東京發布國防白皮書；其中，在描述到台灣時，東京使用有史以來最嚴厲的措詞，稱「台灣周邊情勢的穩定對日本安全而言非常的重要」。當時，岸信夫還表示會基於「危機感」來監控台海情勢。

在CNN專訪中，岸信夫更進一步具體說明，「台灣發生的事件直接影響日本，該島更是橫跨日本的能源生命線，日本使用的能源高達90%是通過台灣周邊地區而進口至日本」。

這已形成東京的弱點。「由於在台灣發生的事情將演變為日本的問題。在這樣情勢下，日方將被迫對情勢採取必要回應」。不過，他也強調應透過對話而非暴力來緩解局勢的緊張。

為了嚇阻北京，日本除做出宣言外，還加強軍事防禦並在與那國島部署飛彈與軍隊，不久的將來也會對鄰近的石垣島採取相同作為。「這也是展現我們悍衛日本西南地區的強烈決心」。

※美國的作用

報導表示，日本在此一區域擁有重要盟友─美國。雙方簽署共同防禦條約，這意味著美國有義務防衛日本領土。隨著美國新政府上台，拜登就職不久後就重申此一安全承諾，而聲明中更提到了釣魚台。

Carrier @HMSQNLZ Type 45 destroyer @HMSDefender and tanker @RFATidespring were joined by Japanese ships for training in the #PacificOcean. The three-day exercise comes as HMS Queen Elizabeth spent some time alongside in Yokosuka #Japan.



🔗 https://t.co/AwlZemaeal pic.twitter.com/3R0YuWS5Oq — Royal Navy (@RoyalNavy) September 10 2021

岸信夫在專訪中強調，美日同盟不只持續強化中，面對釣魚台議題，華府也是支持東京的。「我們會持續與美方展開雙邊訓練，還與其他夥伴進行多邊訓練，以強化日本的安全態勢，並為區域的和平穩定做出貢獻」。目前日本和法國、英國與德國已安排海軍演習。

除加強與夥伴的關係外，日本也不斷提升軍備，包括研發與獲取可打擊日本領土以外地區的武器系統。雖然沒有說明這些長程系統是要瞄準哪些地方，但岸信夫強調擁有合適的軍備來抵禦任何威脅，實屬非常重要之事。