中國大陸日前暫停台灣釋迦和蓮霧輸入，農委會主委陳吉仲揚言不排除在WTO提告；紐西蘭6月暫停輸入我荔枝與芒果，陳吉仲則稱尊重輸入國。對於「雙標」的指控，陳吉仲今天在立法院表示，中國跟紐西蘭的案例完全是兩個議題，搞雙標的是中國不是台灣。

陳吉仲解釋，紐方通知的果實蠅會產卵寄生在果實內部，成蟲會飛行，擴散風險高，全世界也都對果實蠅等採取限制進口；中國通知的粉介殼蟲為外寄生，不會侵入果實內部，散播能力低，因此各國若在邊境攔檢到介殼蟲，絕大多數都可讓廠商就地燻蒸後放行，幾乎沒有國家對介殼蟲採取禁止輸入的措施。

他補充說，台灣與紐西蘭有先談好，而像這樣沒有跟中國事先談好的狀況，處理方式就是雙方坐下討論。至於目前中國是否回應對話訴求？他說，19日已向中國海關總局傳達，希望雙方就動植物防檢疫議題的技術層面交換意見。

陳吉仲再舉泰國龍眼為例，3月時被中國以介殼蟲為由，禁止數個集貨包裝場暫時停止輸出到中國，8月13日又有更多集貨包裝場有這樣的案例，但泰國在8月17日提出相關數據後，就可以恢復出口。

陳吉仲指出，可見在相關議題上，中國已有與其他國家處理議題的先例在，為什麼對台灣卻是全面禁止？他強調，雙標的是中國並不是台灣，希望中國用同樣方式，在WTO規範底下跟我國進行植物防檢疫的技術性問題交換意見。

行政院長蘇貞昌受訪則說，台灣水果非常好，雖以內銷為主，但是外銷也大受歡迎。中國用不符合國際貿易規範及習慣的運作方式，突然之間禁止台灣鳳梨、釋迦、蓮霧輸入，非常不妥當。我們積極拓展外銷，就像過去鳳梨一樣有更好結果，我們也常說雞蛋不放在同一個藍子裡，會為台灣最好的農產品找最好的出路。