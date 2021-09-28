北醫附醫設置穆斯林祈禱室，並備有禮拜毯、聖地麥加朝拜方向標示與禮拜時間表，提供信奉伊斯蘭教民眾心靈慰藉空間。。（北醫附醫提供）

北醫附醫從環境、空間及飲食著手，為全台首間取得清真三大認證的醫院。（王家瑜攝）

醫療不分信仰，但在台穆斯林人口近30萬人，就醫時可能因宗教文化差異而面臨障礙，例如無法取得清真飲食而被迫選擇素食，或是祈禱場地難尋，只能克難完成。為提供穆斯林族群友善的就醫環境，台北醫學大學附設醫院從環境、空間及飲食著手，獲頒三項穆斯林友善認證的清真標章，成為全國首座同時配備穆斯林祈禱室及淨身設備、穆斯林飲食專門烹調區以及穆斯林商品專區的醫院。

全球有3分之1的人信奉伊斯蘭教，信仰人口超過19億人，近年台灣新移民增加，目前約有近30萬的穆斯林人口，多數從事長照照護工作；另外也有不少在台就學、工作以及就醫的穆斯林。北醫附醫院長邱仲峯指出，去年共有1.7萬人次外籍人士在院內就醫，其中不乏穆斯林族群，為提供外籍病人更完善的醫療照護，於今年啟動穆斯林友善計畫，由軟硬體設施著手，更重要的是讓院內同仁了解並支持，向穆斯林朋友展現最大誠意。

伊斯蘭教商務發展有限公司教長蔡劼甫表示，台灣是多元信仰社會，但穆斯林族群在台灣屬於少數，民眾對穆斯林認識仍稍嫌不足。他指出穆斯林族群在台經常面臨幾個困境，由於穆斯林每天有5次固定祈禱時間，需要乾淨、空曠、無噪音的空間，「拿外套或毯子找個角落祈禱，也不是不行」，但在非穆斯林國家經常需面臨他人的異樣眼光，讓穆斯林可能感到不自在。

飲食方面更是許多在台穆斯林面臨的一大生活障礙。蔡劼甫表示，除了須避開豬肉及含酒精的食物外，伊斯蘭教對於雞牛羊肉烹調也有一定要求，因此穆斯林只能食用經過清真認證的食物；然而在台灣取得食物不便，更別說住院時由醫院統一供餐，不得已之下只能選擇素食餐點。

為此，北醫附醫於院內設置穆斯林祈禱室及友善廁所，祈禱室內透過屏風規畫男女教友的禮拜空間，並備有禮拜毯、聖地麥加朝拜方向標示與禮拜時間表，提供信奉伊斯蘭教民眾心靈慰藉空間，而祈禱室旁的廁所也設置禮拜前的淨下設施，提供穆斯林使用。

餐飲方面，院內廚房建置穆斯林專屬烹調區，使用獨立鍋具及餐具，不與一般葷素食者共鍋，調味料及食材皆選用符合清真認證之產品。北醫附醫營養室主任蘇秀悅表示，在申請認證的過程中才了解到，除了肉類需要特別採購，醬油等調味料也需要注意可能含有酒精，因此都重新做了檢視，以達到對宗教的尊重。

隨著新移民在台人數漸增，目前包括萬芳醫院、雙和醫院、中國醫藥大學附設醫院、慈濟醫院、三軍總醫院、林口長庚等，已有多家醫院設置穆斯林祈禱室，而北醫更是拋磚引玉，不僅配備穆斯林祈禱室及淨身設備，還設有穆斯林飲食專門烹調區及穆斯林商品專區，成為全台首個完成三項認證的醫院，全力打造穆斯林友善環境，打造高品質、無隔閡的醫療服務。