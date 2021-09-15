大陸數月前自祿口機場清潔人員檢出印度變異株（Delta）後，本土疫情便在境內多處擴散，引發國際擔憂。國內今新增一名桃勤清潔人員染疫，經初步定序檢出Delta，Ct值僅14，專家擔憂事情「大條」。由於國內過去的本土群聚都是以職場、家戶接觸者為主，加上此次碰上中秋連假，專家呼籲衛生單位必須「與時間賽跑」，今日應儘速把第一圈接觸者採檢完，了解機場是否有傳播鏈，連假是否需進一步限縮國人行動，就得看看此次的疫情規模。

桃園市今日新增一名20多歲桃勤清潔人員（案16213）確診，中央流行疫情指揮中心表示個案曾接種1劑疫苗，原定在9月23日接種第2劑，不過9月12日個案開始流鼻涕、頭暈，14日確診，Ct值只有14，初步定序為Delta。由於個案9月7日快篩陰性，因此匡列9月8日以後的接觸者。桃園市今午表示，個案可傳染期在桃園的足跡只有全聯、家樂福，其餘都以雙北為主。

北醫附醫胸腔內科主任周百謙表示，南京機場數月前才爆發Delta疫情，明顯機場就是個高風險場域，包括門把、桌面、電梯等環境污染，都有可能導致後續的傳染。國內4、5月曾爆發諾富特事件，但至今機場的工作人員卻未完整接種，相當可惜，2劑疫苗的接種是基本的，機場的人員比第2類更重要，此次應看看究竟有多少工作人員還未接種疫苗。

周百謙表示，一般而言，清潔人員通常都會有一起吃飯、休息的地方，目前並不曉得清潔人員的同事是否染疫。國人口罩遵從度高，不論是近期的幼兒園群聚、過去的台電群聚，都是以職場、家戶接觸者為主，因此此次機場是否有傳播鏈將是首要關鍵，呼籲衛生單位今應把第一圈接觸者先採檢一輪。

由於再過幾天就是中秋連假，民眾跨縣市移動的機率將增高，周百謙坦言此次的疫情「有隱憂」。他強調，衛生單位如今必須「和時間賽跑」，儘速把同事、家人等採檢完，了解染疫的規模後，才能決定是否需對連假期間的活動進行限制。