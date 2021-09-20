台北市今（20）日新增2例本土確診，其中案16254為士林區20多歲女性，經疫調發現足跡跨足高雄、彰化、台南和新北等縣市，高雄市衛生局稍早也公布相關足跡，案16254曾與家人南下探親聚餐，入住五星級飯店吃buffet。

高雄市衛生局指出，經疫調顯示台北市確診個案案16254，Ct值34，於9月16日與案父、母與祖母自行駕車自台北市至高雄市探親，18:30至20:00與家人及高雄市親戚一同於漢來大飯店12樓名人坊包廂聚餐，並於是日入住，翌日09:30至10:00於漢來大飯店43樓海港餐廳用畢早餐後即行駕車北上。

由於案1625422日預計要出國讀書，19日至醫院自費採檢發現確診，Ct值34，衛生局一共計匡列41人仍採檢中。

衛生局表示，已完成疫調並匡列接觸者29人，密切接觸者12人，包含同包廂用餐親戚3人及後續入住特定房號民眾、餐廳服務人員、清潔人員與房務清潔人員等，目前已知3名同包廂用餐親戚快篩均為陰性；一般接觸者17人，包含開放式自助餐場域工作人員及同時在場用餐民眾等，所有接觸者已匡列刻正採檢中。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或0800-001922，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。